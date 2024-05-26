Тяжелый пакет с водой скинули дебоширы на семью с коляской в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Инцидент произошел 25 мая. Семья с коляской, в которой сидела дочь, пошла на прогулку. Однако, рядом с домом на улице Белинского, неизвестные скинули на них с верхнего этажа дома пакет, наполненный водой.
По словам отца ребенка, пакет разорвало об коляску и он чудом не упал на голову дочери. Свердловчанин решил найти виновных и пошел искать дебоширов подъезд дома. Однако ему это не удалось, пишет Е1.
А в Полевском детский сад обязали выплатить 40 тысяч за травму ребенка. Он наткнулся на торчащий гвоздь.