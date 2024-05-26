tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Екатеринбурге ребенок чуть не травмировался из-за сброшенного пакета с водой

Тяжелый пакет с водой скинули дебоширы на семью с коляской в центре Екатеринбурга

26 мая 2024, 13:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ребенок чуть не травмировался из-за сброшенного пакета с водой

Девочка, которой 2,5 года, чуть не погибла от рук хулиганов, которые скинули пакет с водой с верхнего этажа многоэтажки в центре Екатеринбурга.

Инцидент произошел 25 мая. Семья с коляской, в которой сидела дочь, пошла на прогулку. Однако, рядом с домом на улице Белинского, неизвестные скинули на них с верхнего этажа дома пакет, наполненный водой.

По словам отца ребенка, пакет разорвало об коляску и он чудом не упал на голову дочери. Свердловчанин решил найти виновных и пошел искать дебоширов подъезд дома. Однако ему это не удалось, пишет Е1.

А в Полевском детский сад обязали выплатить 40 тысяч за травму ребенка. Он наткнулся на торчащий гвоздь.

Инвалидную коляску стащила из подъезда дома в Екатеринбурге неизвестная воровка
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок в Екатеринбурге выпал из окнаРебенок упал в обрыв с края моста в ЕкатеринбургеГодовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда
#Евгения Сафина#Происшествия#Ребенок#Вода#Дом#Многоэтажка#Коляска#Пакет#18+#Екатеринбург#Хулиганы
Подпишитесь
Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
Вчера, 15:35
Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
Вчера, 15:37
Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая
Сегодня, 10:31
Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге
Сегодня, 09:43
Купание запрещено: во всех водоемах Екатеринбурга действуют ограничения
Сегодня, 09:20
Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»
Сегодня, 07:23
"