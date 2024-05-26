Ураган повалил деревья в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По данным синоптиков, скорость ветра составляла до 25 метров в секунду. Кроме того, в столице Урала были кратковременные ливни. В Пионерском микрорайоне очевидцы сообщили о песчаных бурях.
А на улице Свердлова, прямо на глазах у уральцев, шквалистый ветер повалил молодую липу, пишет Ура.ру.
Напомним, на всей территории Свердловской области на несколько дней объявлено экстренное предупреждение в связи со шквалистым ветром. Кроме того, в некоторых муниципалитетах будут заморозки до -5 градусов.