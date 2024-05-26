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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

На Екатеринбург обрушился ураган

Ураган повалил деревья в Екатеринбурге

26 мая 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney

На Екатеринбург обрушился ураган

В ночь с 25 на 26 мая 2024 года на Екатеринбург обрушился шквалистый ветер, который даже сносил деревья.

По данным синоптиков, скорость ветра составляла до 25 метров в секунду. Кроме того, в столице Урала были кратковременные ливни. В Пионерском микрорайоне очевидцы сообщили о песчаных бурях.

А на улице Свердлова, прямо на глазах у уральцев, шквалистый ветер повалил молодую липу, пишет Ура.ру.

Напомним, на всей территории Свердловской области на несколько дней объявлено экстренное предупреждение в связи со шквалистым ветром. Кроме того, в некоторых муниципалитетах будут заморозки до -5 градусов.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Погода#Ураган#Природа#Деревья#18+#Екатеринбург#МЧС
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