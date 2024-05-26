«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом

Военнослужащему было 34 года. Он проучился в сельской школе до девятого класса, а затем отправился учиться в Нижний Тагил на сварщика. Служил по призыву артиллеристом-разведчиком. Потом вернулся в Николо-Павловское, где трудился до ухода на СВО.