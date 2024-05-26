«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Военнослужащему было 34 года. Он проучился в сельской школе до девятого класса, а затем отправился учиться в Нижний Тагил на сварщика. Служил по призыву артиллеристом-разведчиком. Потом вернулся в Николо-Павловское, где трудился до ухода на СВО.
О Викторе родные и знакомые отзываются как о человеке, который был готов прийти всем на помощь. У него было много друзей и мужчина любил активный отдых.
Витя — Леший был друг, брат, соратник, Настоящий Мужик! — написали сослуживцы погибшего в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Большую благодарность выразили матери бойца, которая его воспитала, и принесли соболезнования по поводу смерти молодого человека.
А 27 мая в Нижнем Тагиле проводят в последний путь Сергея Маркова, который тоже героически погиб в зоне спецоперации. О смерти мужчины редакции TagilCity.ru сообщила его дочь.