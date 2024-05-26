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В селе под Нижним Тагилом похоронят героя, погибшего на СВО

«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом

26 мая 2024, 11:58
Фото: 1MI

В селе под Нижним Тагилом похоронят героя, погибшего на СВО

18 мая 2024 года оборвалась жизнь бойца, который ушел на СВО из села Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Его звали Виктор Чубиков.

Военнослужащему было 34 года. Он проучился в сельской школе до девятого класса, а затем отправился учиться в Нижний Тагил на сварщика. Служил по призыву артиллеристом-разведчиком. Потом вернулся в Николо-Павловское, где трудился до ухода на СВО.

О Викторе родные и знакомые отзываются как о человеке, который был готов прийти всем на помощь. У него было много друзей и мужчина любил активный отдых.

Витя — Леший был друг, брат, соратник, Настоящий Мужик! — написали сослуживцы погибшего в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Большую благодарность выразили матери бойца, которая его воспитала, и принесли соболезнования по поводу смерти молодого человека.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте

А 27 мая в Нижнем Тагиле проводят в последний путь Сергея Маркова, который тоже героически погиб в зоне спецоперации. О смерти мужчины редакции TagilCity.ru сообщила его дочь.

#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Смерть#Погибший#Николо-павловское#Похороны#Герой#18+#Екатеринбург#СВО#Военнослужащий
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