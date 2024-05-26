Водитель скрылся: в Екатеринбурге дети переломали кости в ДТП

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Авария произошла вечером 25 мая на улице Комсомольской около дома №104. Предварительно известно, что водитель «ГАЗели» поворачивал и внезапно врезался в иномарку. После чего он скрылся с места ДТП, теперь он находится в розыске.
Пассажиры иномарки получил переломы и были госпитализированы. Это дети пяти и 11 лет, а также 38-летняя женщина-пассажирка. Сам водитель иномарки за рулем уже 17 лет и ранее за нарушение ПДД не привлекался.
Ранее стало известно, что пьяный свердловчанин за рулем не справился с управлением и снес забор у дома.