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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Екатеринбурге в ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей

Водитель скрылся: в Екатеринбурге дети переломали кости в ДТП

26 мая 2024, 14:26
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей

«ГАЗель» врезалась в иномарку в Екатеринбурге, но водитель грузовика скрылся. В результате аварии двое детей получили травмы, а также женщина, которая находилась в Volkswagen Polo.

Авария произошла вечером 25 мая на улице Комсомольской около дома №104. Предварительно известно, что водитель «ГАЗели» поворачивал и внезапно врезался в иномарку. После чего он скрылся с места ДТП, теперь он находится в розыске.

Пассажиры иномарки получил переломы и были госпитализированы. Это дети пяти и 11 лет, а также 38-летняя женщина-пассажирка. Сам водитель иномарки за рулем уже 17 лет и ранее за нарушение ПДД не привлекался.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ранее стало известно, что пьяный свердловчанин за рулем не справился с управлением и снес забор у дома.

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