Заморозки? В Екатеринбурге зацвел миндаль

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Экскурсовод Татьяна Мосунова опубликовала в соцсети фотографии цветущего дерева миндаля. Свердловчанка отметила, что руками она его не трогала, а просто подошла поближе. Цветы дерева похожи на японскую сакуру.
А в издании JastMedia.ru в дендропарке Екатеринбурга рассказали, что декоративный миндаль действительно очень красиво цветет розовыми цветами. Дерево адаптировано для произрастания в разных регионах России. Однако, декоративный вид не дает орехов.
Ранее в Нижнем Тагиле у техникума высадили рябиновую аллею.