tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Миндальные деревья зацвели в Екатериньбурге

Заморозки? В Екатеринбурге зацвел миндаль

26 мая 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney

Миндальные деревья зацвели в Екатериньбурге

Жительница Екатеринбурга обратила внимание на то, что не смотря на заморозки, в городе расцвели декоративные миндальные деревья.

Экскурсовод Татьяна Мосунова опубликовала в соцсети фотографии цветущего дерева миндаля. Свердловчанка отметила, что руками она его не трогала, а просто подошла поближе. Цветы дерева похожи на японскую сакуру.

Фото: Страница Татьяны Мосуновой ВКонтакте

А в издании JastMedia.ru в дендропарке Екатеринбурга рассказали, что декоративный миндаль действительно очень красиво цветет розовыми цветами. Дерево адаптировано для произрастания в разных регионах России. Однако, декоративный вид не дает орехов.

Ранее в Нижнем Тагиле у техникума высадили рябиновую аллею.

Неизвестные в Екатеринбурге вырубили гектар деревьев
Узнать подробнее
Читайте также:
Ураган повалил деревья в ЕкатеринбургеБолее 160 цветочных клумб высадят во дворах Нижнего Тагила ко Дню города 2024187,5 тысячи цветов украсят клумбы в парках и скверах Нижнего Тагила в 2024 году
#Евгения Сафина#Фотография#Погода#Весна#Природа#Деревья#Экскурсовод#Миндаль#Екатеринбург#Цветение
Подпишитесь
Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
Вчера, 15:35
Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
Вчера, 15:37
Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая
Сегодня, 10:31
Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге
Сегодня, 09:43
Купание запрещено: во всех водоемах Екатеринбурга действуют ограничения
Сегодня, 09:20
Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»
Сегодня, 07:23
"