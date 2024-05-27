400 новых автобусов появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Обновление общественного наземного транспорта в городе будет возможно после того, как пройдет переход на брутто-контракты с компаниями-перевозчиками. Согласно новой схеме, перевозчики будут получать от мэрии плату за километры, пишет Ура.ру.
Будет выделено несколько миллиардов рублей, чтобы до начала осени можно было бы перестроиться на новую систему оплаты. За счет этого будет осуществлена закупка автобусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле пустят дополнительные автобусы на новые маршруты. На них было выделено более 69 миллионов рублей.