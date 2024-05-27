Два дома и автомобиль сгорели в поселке под Березовским

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Кроме домов в пожаре пострадали легковая машина и строения на земельных участках, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь устраняли 24 сотрудника пожарной службы. Вскоре пожар был локализован, а после ликвидирован. Затем некоторое время проходил разбор конструкций, которые пострадали во время возгорания. Причина случившегося ЧП не сообщается.
Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в бане на частной территории. Огонь чуть не перебросился на соседние дома, однако его вовремя устранили.