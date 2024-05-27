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Два дома и автомобиль сгорели в поселке под Березовским

Два дома и автомобиль сгорели в поселке под Березовским

27 мая 2024, 05:01
Фото: МЧС по Свердловской области
В поселке Кедровка Березовского ГО случился пожар, из-за которого пострадали два жилых дома. Возгорание произошло 26 мая 2024 года.

Кроме домов в пожаре пострадали легковая машина и строения на земельных участках, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь устраняли 24 сотрудника пожарной службы. Вскоре пожар был локализован, а после ликвидирован. Затем некоторое время проходил разбор конструкций, которые пострадали во время возгорания. Причина случившегося ЧП не сообщается.

Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в бане на частной территории. Огонь чуть не перебросился на соседние дома, однако его вовремя устранили.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Автомобиль#Березовский#Возгорание#ЧП#Поселок#Дома#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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