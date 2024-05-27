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Два года в колонии проведет житель Нижнего Тагила за поджог бывшей девушки

Два года в колонии проведет житель Нижнего Тагила за поджог бывшей девушки

27 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI
37-летнему жителю Нижнего Тагила вынесен приговор. Он обвиняется в причинении вреда экс-возлюбленной. Судят злоумышленника по ч. 2 ст. 112 УК РФ.

События происходили летом прошлого года. Тогда тагильчанин вышел из тюрьмы и через 12 дней отправился в поселок Молодежный, где находилась его бывшая девушка. Влюбленные расстались весной 2022 года.

Приехав к ней, мужчина питал надежду помириться, но ничего не вышло: мужчина был сильно пьян и не вызвал у девушки никаких эмоций. Известно, что в момент попытки примирения девушка тоже была пьяна. Она как раз была на посиделках с друзьями, сообщает свердловская прокуратура.

Во время разговора мужчина приревновал девушку к незнакомцам. Он стал требовать, чтобы она поехала с ним в Нижний Тагил. Получив отказ, мужчина стал силой тащить девушку. За нее вступился друг, произошла драка. После этого злоумышленник облил свердловчанку горючей жидкостью и поджег ее одежду.

Ее вовремя успела облить водой подруга, поэтому девушка спаслась. Однако у пострадавшей диагностировали ожоги. В результате тагильчанину назначили 2 года и 2 месяца колонии.

Напомним, что недавно человек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Поджог#Криминал#Тюрьма#Злоумышленник#18+#Екатеринбург
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