Два года в колонии проведет житель Нижнего Тагила за поджог бывшей девушки

Приехав к ней, мужчина питал надежду помириться, но ничего не вышло: мужчина был сильно пьян и не вызвал у девушки никаких эмоций. Известно, что в момент попытки примирения девушка тоже была пьяна. Она как раз была на посиделках с друзьями, сообщает свердловская прокуратура.