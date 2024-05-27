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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Электронные сигареты несут больше вреда, чем обычные

27 мая 2024, 11:06
Электронные сигареты приносят больше вреда, чем традиционные. Поэтому они не могут рассматриваться как эффективный способ избавления от вредной привычки.

Психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что эксперты давно установили вредность электронных курительных систем, иногда даже более опасную, чем у обычных сигарет, пишет regions.ru.

Ситуация усложняется тем, что производители стараются пропагандировать среди молодежи информацию о том, что никотиновые системы доставки и вейпы — безопасная альтернатива курению. Однако мы имеем достаточное количество подтверждений того, что электронные устройства оказывают негативное воздействие и могут также, как и сигареты, вызывать онкологические заболевания.

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