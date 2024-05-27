Электронные сигареты несут больше вреда, чем обычные

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что эксперты давно установили вредность электронных курительных систем, иногда даже более опасную, чем у обычных сигарет, пишет regions.ru.
Ситуация усложняется тем, что производители стараются пропагандировать среди молодежи информацию о том, что никотиновые системы доставки и вейпы — безопасная альтернатива курению. Однако мы имеем достаточное количество подтверждений того, что электронные устройства оказывают негативное воздействие и могут также, как и сигареты, вызывать онкологические заболевания.