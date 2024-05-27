Каждый пятый дом-памятник в Свердловской области может разрушиться

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В основном, это здания, стоящие на периферии региона, рассказал реставратор Дмитрий Демин. По его словам, на Урале не хватает инспекторов, который следили бы за состоянием этих объектов.
По его данным, некоторые небольшие грода просто «не тянут» работу по сохранению этих зданий. Все из-за финансовой составляющей.
Также он считает, что эти объекты должны быть в эксплуатации, отмечает ЕАН.
Напомним, что скоро в Нижнем Тагиле откроют памятную доску в честь бывшего директора школы №86 Муганцевой Таисии, которая участвовала в войне 1941–1945 годов.