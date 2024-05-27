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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Дома-памятники в Екатеринбурге находятся под угрозой разрушения

Каждый пятый дом-памятник в Свердловской области может разрушиться

27 мая 2024, 14:01
Фото: 1MI

Дома-памятники в Екатеринбурге находятся под угрозой разрушения

В Свердловской области 25% домов-памятников (каждый пятый) могут в любой момент разрушиться. Всего в регионе есть 1,5 тысячи таких объектов.

В основном, это здания, стоящие на периферии региона, рассказал реставратор Дмитрий Демин. По его словам, на Урале не хватает инспекторов, который следили бы за состоянием этих объектов.

По его данным, некоторые небольшие грода просто «не тянут» работу по сохранению этих зданий. Все из-за финансовой составляющей.

Также он считает, что эти объекты должны быть в эксплуатации, отмечает ЕАН.

Напомним, что скоро в Нижнем Тагиле откроют памятную доску в честь бывшего директора школы №86 Муганцевой Таисии, которая участвовала в войне 1941–1945 годов.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Город#Реставрация#Инспекторы#Памятник#Разрушение#Эксплуатация#Екатеринбург#Муниципалитеты
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