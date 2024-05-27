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Published Сегодня, 04:28

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Курьер в Екатеринбурге взял паузу в работе и остался без самоката

Курьер в Екатеринбурге взял паузу в работе и остался без самоката

27 мая 2024, 04:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге курьер, взявший отдых от работы, остался без самоката, на котором он осуществлял доставку заказов.

По словам молодого человека, он некоторое время не работал, так как решил отдохнуть. Некоторое время назад он сообщил руководству, что хочет забрать свой самокат из цеха, после чего выяснилось, что транспорта в этом цехе нет, пишет Е1.

На записи с камер видеонаблюдения сотрудники увидели неизвестного в маске и перчатках, который зашел в цех, а затем вышел из него с самокатом и уехал. Курьер рассказал, что приобрел самокат за 67 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге из подъезда жилого дома неизвестная девушка украла инвалидную коляску.

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#Елизавета Зиборова#Отдых#Работа#Полиция#Криминал#ЧП#Цех#Угон#Курьер#18+#Екатеринбург#Самокат#Инцидент#Камеры видеонаблюдения
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