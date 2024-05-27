Курьер в Екатеринбурге взял паузу в работе и остался без самоката

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По словам молодого человека, он некоторое время не работал, так как решил отдохнуть. Некоторое время назад он сообщил руководству, что хочет забрать свой самокат из цеха, после чего выяснилось, что транспорта в этом цехе нет, пишет Е1.
На записи с камер видеонаблюдения сотрудники увидели неизвестного в маске и перчатках, который зашел в цех, а затем вышел из него с самокатом и уехал. Курьер рассказал, что приобрел самокат за 67 тысяч рублей. Он обратился в полицию.
Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге из подъезда жилого дома неизвестная девушка украла инвалидную коляску.