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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Дом для участников СВО построят в Екатеринбурге

Многоэтажный дом на 143 квартиры для бойцов СВО построят в Екатеринбурге

27 мая 2024, 16:16
Фото: 1MI

Дом для участников СВО построят в Екатеринбурге

Дом для участников спецоперации и их семей появится в Екатеринбурге через два года.

В столице Среднего Урала участники спецоперации на Украине смогут получить жилье в многоквартирном доме на улице Крауля, который будет построен специально для этих целей. Об этом говорится в сообщении Уральского округа войск нацгвардии РФ.

Кроме того, право на получение жилья в новой многоэтажке получат ветераны боевых действий, а также сотрудники округа.

Ранее «Единая Россия» представила на рассмотрение Владимира Путина доклад о мерах поддержки участников СВО. В частности, в нем предлагается предоставлять бойцам бесплатные земельные участки и освободить их от уплаты процентов по ипотеке.

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#Дарья Бобровицкая#Строительство#Квартиры#Многоэтажный дом#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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