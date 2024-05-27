Многоэтажный дом на 143 квартиры для бойцов СВО построят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В столице Среднего Урала участники спецоперации на Украине смогут получить жилье в многоквартирном доме на улице Крауля, который будет построен специально для этих целей. Об этом говорится в сообщении Уральского округа войск нацгвардии РФ.
Кроме того, право на получение жилья в новой многоэтажке получат ветераны боевых действий, а также сотрудники округа.
Ранее «Единая Россия» представила на рассмотрение Владимира Путина доклад о мерах поддержки участников СВО. В частности, в нем предлагается предоставлять бойцам бесплатные земельные участки и освободить их от уплаты процентов по ипотеке.