На смену инфоцыганам в России могут прийти целители и маги

Больше инфоцыган стало после начала СВО. Тогда же ими сильнее заинтересовались полицейские. Так, в 2023 год уголовные дела были возбуждены против ряда знаменитых блогеров с миллионами подписчиков. Например, это Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская другие. Их поймали на неуплате многомиллионных налогов.