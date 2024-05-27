На смену инфоцыганам в России могут прийти целители и маги

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Отмечается, что инфоцыгане — это блогеры, которые за крупные суммы продают людям в интернете бесполезные курсы, услуги или продукты, тем самым обогащаясь. В последнее время в России у таких людей стало больше проблем, в особенности с налоговым законодательством. Журналисты «Новых известий» выясняли, что далее захотят предпринять аферисты.
Так, в последнее время спросом пользовались курсы, тренинги, вебинары и другие практики, на которых блогеры выдавали себя специалистами в разных областях и проводили дорогостящие обучения. Обогощались они за чужой счет, не имея каких-либо навыков, просто владея рядом психологических приемов.
Больше инфоцыган стало после начала СВО. Тогда же ими сильнее заинтересовались полицейские. Так, в 2023 год уголовные дела были возбуждены против ряда знаменитых блогеров с миллионами подписчиков. Например, это Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская другие. Их поймали на неуплате многомиллионных налогов.
Поэтому некоторые эксперты делают выводы, что становится инфоцыганом сейчас невыгодно — так как вышеперечисленные блогеры после внимания правоохранителей «обеднели» на миллионы рублей. Поэтом на место блогеров могут прийти «целители» и «экстрасенсы».
Аналитик Анатолий Несмиян уверен, что люди всегда будут обманываться, так как в голосах всегда есть «запрос на чудо». Решить проблему быстро. Этот запрос смогут использовать в своих целях некоторые недобросовестные люди.
Также существует мнение, что на место инфоцыган придет искусственный интеллект. Тогда «инфогении» смогут обманывать доверчивую публику.
Напомним, что «Королева марафонов» Елена Блиновская, ранее популярная в сети, попала в СИЗО из-за неуплаты налогов.