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На смену инфоцыганам в России могут прийти целители и маги

На смену инфоцыганам в России могут прийти целители и маги

27 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI
После того, как в России произошел показательный погром в отношении инфоцыган, стали вакантны места «народных целителей и чудотворцев», как это было до появления инфоцыган.

Отмечается, что инфоцыгане — это блогеры, которые за крупные суммы продают людям в интернете бесполезные курсы, услуги или продукты, тем самым обогащаясь. В последнее время в России у таких людей стало больше проблем, в особенности с налоговым законодательством. Журналисты «Новых известий» выясняли, что далее захотят предпринять аферисты.

Так, в последнее время спросом пользовались курсы, тренинги, вебинары и другие практики, на которых блогеры выдавали себя специалистами в разных областях и проводили дорогостящие обучения. Обогощались они за чужой счет, не имея каких-либо навыков, просто владея рядом психологических приемов.

Больше инфоцыган стало после начала СВО. Тогда же ими сильнее заинтересовались полицейские. Так, в 2023 год уголовные дела были возбуждены против ряда знаменитых блогеров с миллионами подписчиков. Например, это Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская другие. Их поймали на неуплате многомиллионных налогов.

Поэтому некоторые эксперты делают выводы, что становится инфоцыганом сейчас невыгодно — так как вышеперечисленные блогеры после внимания правоохранителей «обеднели» на миллионы рублей. Поэтом на место блогеров могут прийти «целители» и «экстрасенсы».

Аналитик Анатолий Несмиян уверен, что люди всегда будут обманываться, так как в голосах всегда есть «запрос на чудо». Решить проблему быстро. Этот запрос смогут использовать в своих целях некоторые недобросовестные люди.

Также существует мнение, что на место инфоцыган придет искусственный интеллект. Тогда «инфогении» смогут обманывать доверчивую публику.

Напомним, что «Королева марафонов» Елена Блиновская, ранее популярная в сети, попала в СИЗО из-за неуплаты налогов.

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#Дарья Сорокина#Общество#Налоги#Уголовные дела#Блогеры#Курсы#Экстрасенсы#Екатеринбург#СВО#Магия#Искусственный интеллект#Инфоцыгане
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