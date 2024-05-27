На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
Вспышка класса X наивысшего балла произошла на солнце в понедельник, 27 мая, 10:05 по московскому времени (12:05 по уральскому времени), сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По мнению астрономов, взрыв случился в одной из новых областей, пока она находится на обратной стороне Солнца. Однако постепенно эта область поворачивается лицом к земле. Уже сейчас ее край частично можно увидеть — об этом свидетельствуют фотографии.
По мнению специалистов лаборатории, вспышка могла произойти в активной области №3664. Взрыв, который случился в этой зоне в мае, спровоцировал сильнейший магнитный шторм 10–12 мая. После этого Земля по отношению к Солнцу оказалась с другой стороны от активной зоне — она переместилась на обратную сторону. Но теперь она скоро снова будет обращена к поверхности планеты.
Для землян это означает лишь одно: начнут происходить новые магнитные бури. Скорее всего, в зоне распространения так называемых вспышечных частиц и облаков плазмы наша голубая планета окажется к выходным. Начиная с 1 июня, геомагнитный фон Земли снова будет возмущенным.
Напомним, что вспышки на Солнце по силе делят на три класса: из них класс С — слабый, класс М — средний и класс Х — очень сильный.
Ранее магнитная буря обрушилась на свердловчан 20 мая.