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Магнитные бури накроют Урал в первые дни лета после мощной вспышки класса Х

На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

27 мая 2024, 09:10
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Магнитные бури накроют Урал в первые дни лета после мощной вспышки класса Х

Солнечные частицы могут достигнуть атмосферы земли и ухудшить самочувствие жителей Свердловской области в первые дни лета.

Вспышка класса X наивысшего балла произошла на солнце в понедельник, 27 мая, 10:05 по московскому времени (12:05 по уральскому времени), сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По мнению астрономов, взрыв случился в одной из новых областей, пока она находится на обратной стороне Солнца. Однако постепенно эта область поворачивается лицом к земле. Уже сейчас ее край частично можно увидеть — об этом свидетельствуют фотографии.

Ранее взрыв в этой области вызвал сильнейшую магнитную бурю класса G5 10–12 маяРанее взрыв в этой области вызвал сильнейшую магнитную бурю класса G5 10–12 мая
Ранее взрыв в этой области вызвал сильнейшую магнитную бурю класса G5 10–12 мая
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

По мнению специалистов лаборатории, вспышка могла произойти в активной области №3664. Взрыв, который случился в этой зоне в мае, спровоцировал сильнейший магнитный шторм 10–12 мая. После этого Земля по отношению к Солнцу оказалась с другой стороны от активной зоне — она переместилась на обратную сторону. Но теперь она скоро снова будет обращена к поверхности планеты.

Для землян это означает лишь одно: начнут происходить новые магнитные бури. Скорее всего, в зоне распространения так называемых вспышечных частиц и облаков плазмы наша голубая планета окажется к выходным. Начиная с 1 июня, геомагнитный фон Земли снова будет возмущенным.

Напомним, что вспышки на Солнце по силе делят на три класса: из них класс С — слабый, класс М — средний и класс Х — очень сильный.

Ранее магнитная буря обрушилась на свердловчан 20 мая.

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