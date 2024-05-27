На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х

По мнению специалистов лаборатории, вспышка могла произойти в активной области №3664. Взрыв, который случился в этой зоне в мае, спровоцировал сильнейший магнитный шторм 10–12 мая. После этого Земля по отношению к Солнцу оказалась с другой стороны от активной зоне — она переместилась на обратную сторону. Но теперь она скоро снова будет обращена к поверхности планеты.