tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:00

Published Вчера, 07:00

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Невролог Мацокин назвал способы улучшения памяти

27 мая 2024, 07:00
С возрастом многие люди испытывают проблемы с памятью, но есть надежные методы, которые помогут ее укрепить. Вместо простого чтения книг и решения кроссвордов можно использовать разнообразные тренировки для ума, такие как игры и компьютерные программы, рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

По словам эксперта, логические игры полезны для развития стратегического мышления, пишет 360.ru.

Также важно иметь хорошие социальные связи. Заводите новых знакомых и меняйте привычные маршруты. Таким образом вы сможете создать новые связи между нейронами в вашем мозге и улучшить его функции.

Невролог также предупреждает о необходимости регулярного отдыха для мозга. Даже во время наибольшей нагрузки нужно делать паузы хотя бы на 10-15 минут в течение дня.

И не забывайте про физическую активность. Вы можете заниматься настольными играми на свежем воздухе. Это также поможет сохранить когнитивные функции вашего мозга на должном уровне.

Подпишитесь
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Сегодня, 05:12
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд
Сегодня, 09:02
Морозы помешали клещам покусать свердловчан
Сегодня, 08:41
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб жителей Екатеринбурга на «Жизньмарт»
Сегодня, 08:35
«Аморальная» блогер привлекла внимание начальника ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 08:01
Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета
Сегодня, 07:08
"