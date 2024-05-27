Невролог Мацокин назвал способы улучшения памяти

Posted Вчера, 07:00
Published Вчера, 07:00
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
По словам эксперта, логические игры полезны для развития стратегического мышления, пишет 360.ru.
Также важно иметь хорошие социальные связи. Заводите новых знакомых и меняйте привычные маршруты. Таким образом вы сможете создать новые связи между нейронами в вашем мозге и улучшить его функции.
Невролог также предупреждает о необходимости регулярного отдыха для мозга. Даже во время наибольшей нагрузки нужно делать паузы хотя бы на 10-15 минут в течение дня.
И не забывайте про физическую активность. Вы можете заниматься настольными играми на свежем воздухе. Это также поможет сохранить когнитивные функции вашего мозга на должном уровне.