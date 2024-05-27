Невролог Мацокин назвал способы улучшения памяти

С возрастом многие люди испытывают проблемы с памятью, но есть надежные методы, которые помогут ее укрепить. Вместо простого чтения книг и решения кроссвордов можно использовать разнообразные тренировки для ума, такие как игры и компьютерные программы, рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.