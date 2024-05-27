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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Покупатели «Жизньмарта» в Екатеринбурге облизывают яйца ради миллиона рублей

Облизывают яйца ради компенсаций: глава «Жизньмарта» в Екатеринбурге сделал заявление

27 мая 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney

Покупатели «Жизньмарта» в Екатеринбурге облизывают яйца ради миллиона рублей

Сеть магазинов «Жизньмарт» из Екатеринбурга намерена выплатить отравившимся людям компенсацию по миллиону рублей.

Такое заявление сделал глава компании Иван Зайченко. Он добавил, что некоторые люди «облизывают в магазинах яйца, чтобы заразиться сальмонеллезом» и делают это ради компенсаций.

По его данным, граждане жалуются даже на ту еду, которую съели после прошедших проверок, а также на пищу, которую употребляли в прошлом месяце.

Кроме того, по информации Зайченко, 18 гражданам, которые пожаловались в Роспотребнадзор до скандала и обещания выплат, дадут компенсации. По мнению предпринимателя, идея о выплатах была глупой. Также он попросил свердловчан перестать облизывать яйца.

Напомним, что в кулинарии «Жизньмарта» нашли кишечную палочку. Также патогенная микрофлора была обнаружена на кухнях у поставщиков. Все эти предприятия получили постановления о приостановлении деятельности.

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