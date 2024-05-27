Облизывают яйца ради компенсаций: глава «Жизньмарта» в Екатеринбурге сделал заявление

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Такое заявление сделал глава компании Иван Зайченко. Он добавил, что некоторые люди «облизывают в магазинах яйца, чтобы заразиться сальмонеллезом» и делают это ради компенсаций.
По его данным, граждане жалуются даже на ту еду, которую съели после прошедших проверок, а также на пищу, которую употребляли в прошлом месяце.
Кроме того, по информации Зайченко, 18 гражданам, которые пожаловались в Роспотребнадзор до скандала и обещания выплат, дадут компенсации. По мнению предпринимателя, идея о выплатах была глупой. Также он попросил свердловчан перестать облизывать яйца.
Напомним, что в кулинарии «Жизньмарта» нашли кишечную палочку. Также патогенная микрофлора была обнаружена на кухнях у поставщиков. Все эти предприятия получили постановления о приостановлении деятельности.