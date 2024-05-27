Облизывают яйца ради компенсаций: глава «Жизньмарта» в Екатеринбурге сделал заявление

Кроме того, по информации Зайченко, 18 гражданам, которые пожаловались в Роспотребнадзор до скандала и обещания выплат, дадут компенсации. По мнению предпринимателя, идея о выплатах была глупой. Также он попросил свердловчан перестать облизывать яйца.