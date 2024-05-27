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Пожилой водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Пожилой водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

27 мая 2024, 03:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге 70-летний водитель Chevrolet Niva сбил 68-летнюю женщину на улице Космонавтов, где она шла по пешеходному переходу. Авария случилась 26 мая 2024 года.

Водитель, поворачивая налево, наехал на пожилую горожанку на дороге, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

С полученными повреждениями екатеринбурженку увезли в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей помощь. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 23 мая 2024 года в Ревде водитель машины «ГАЗель» сбил пятилетнего мальчика, который находился на дороге. Он находился на улице с семилетним братом и другом. Пострадавшего ребенка увезли в реанимацию.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пешеходный переход#Автомобиль#Пенсионерка#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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