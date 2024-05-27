Пожилой водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Водитель, поворачивая налево, наехал на пожилую горожанку на дороге, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
С полученными повреждениями екатеринбурженку увезли в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей помощь. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, 23 мая 2024 года в Ревде водитель машины «ГАЗель» сбил пятилетнего мальчика, который находился на дороге. Он находился на улице с семилетним братом и другом. Пострадавшего ребенка увезли в реанимацию.