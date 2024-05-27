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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

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Пентхаус за 108 миллионов выставлен на продажу в Екатеринбурге

Роскошный пентхаус за 108 миллионов продается в Екатеринбурге

27 мая 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

Пентхаус за 108 миллионов выставлен на продажу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продается особняк, в котором есть семь комнат. Объект оценен владельцем в 108 миллионов рублей. Расположен дом в центре уральской столицы.

Жилье оборудовано несколькими спальными комнатами, кабинетом для работы, сауной, гардеробными, постирочными, и также еще рядом помещений. Адрес особняка: улица Шевченко, 18. Площадь жилья составляет 423 «квадрата». В пентхаусе четыре этажа.

Ранее в особняке никто не жил, указывает владелец на сайте объявлений. Внутри есть вся необходимая мебель, освещение, сантехника, инженерные сети, канализация. Также там есть лифт и консьерж. В стоимость жилья включено машиноместо на два авто и кладовая.

Ранее сообщалось, что недвижимое имущество резко подорожало в областном центре. Один «квадрат», в среднем, стоит около в 148 тысяч, подорожание составило 2%.

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