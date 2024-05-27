Роскошный пентхаус за 108 миллионов продается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Жилье оборудовано несколькими спальными комнатами, кабинетом для работы, сауной, гардеробными, постирочными, и также еще рядом помещений. Адрес особняка: улица Шевченко, 18. Площадь жилья составляет 423 «квадрата». В пентхаусе четыре этажа.
Ранее в особняке никто не жил, указывает владелец на сайте объявлений. Внутри есть вся необходимая мебель, освещение, сантехника, инженерные сети, канализация. Также там есть лифт и консьерж. В стоимость жилья включено машиноместо на два авто и кладовая.
Ранее сообщалось, что недвижимое имущество резко подорожало в областном центре. Один «квадрат», в среднем, стоит около в 148 тысяч, подорожание составило 2%.