Роскошный пентхаус за 108 миллионов продается в Екатеринбурге

Ранее в особняке никто не жил, указывает владелец на сайте объявлений. Внутри есть вся необходимая мебель, освещение, сантехника, инженерные сети, канализация. Также там есть лифт и консьерж. В стоимость жилья включено машиноместо на два авто и кладовая.