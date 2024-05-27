Сальмонеллу подхватил сотрудник екатеринбургского «Жизньмарта» после обеда в магазине

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Сотрудник «Жизньмарта» оказался в числе горожан, отравившихся продукцией сети — мужчина заразился сальмонеллезом, пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина рассказал, что брал на обед пожарскую котлету и зразы с пюре. Ночью он почувствовал себя очень плохо, температура поднялась до 39 градусов. Также рабочий признался, что является гражданином другого государства, на предприятии он работал без санитарной книжки.
По его словам, после заражения он уведомил начальство, которое отослало его сдавать анализы, в итоге были найдены сальмонеллы. Сотрудник также добавил, что не верит в миллион компенсации от владельца сети Зайченко.
Напомним, что ранее Зайченко заявил, что некоторые екатеринбуржцы пытаются нажиться на скандале и пытаются заболеть, чтобы получить заветный миллион — например, тайком лижут яйца в магазинах сети.
Зайченко также добавил, что эти махинации не пройдут: компенсацию получат только 18 человек, анализы которых были официально подтверждены Роспотребнадзором.