Сальмонеллу подхватил сотрудник екатеринбургского «Жизньмарта» после обеда в магазине

Мужчина рассказал, что брал на обед пожарскую котлету и зразы с пюре. Ночью он почувствовал себя очень плохо, температура поднялась до 39 градусов. Также рабочий признался, что является гражданином другого государства, на предприятии он работал без санитарной книжки.