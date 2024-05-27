Школьница потеряла сознание после отравления алкоголем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Нашли ее посетители ТЦ на полу. Школьницу госпитализировали, пишет «Екатское Чтиво».
Известно, что девушка отпросилась у родителей на фестиваль, а вечером им позвонили, сообщив, что их ребенок попал в больницу.
Напомним, что недавно жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте». После употребления еды из отдела кулинарии супермаркета горожане подхватили норовирус, сальмонеллу и ротавирус. На это они жаловались в профильное ведомство с 16 мая. После этого ряду пострадавших, которых насчиталось 18 человек, пообещали выплатить по миллиону рублей.