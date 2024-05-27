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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Школьница отравилась алкоголем на фестивале в Екатеринбурге

Школьница потеряла сознание после отравления алкоголем в Екатеринбурге

27 мая 2024, 12:55
Фото: 1MI

Школьница отравилась алкоголем на фестивале в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Mega Urban Fest 14-летняя девушка отравилась алкоголем и потеряла сознание.

Нашли ее посетители ТЦ на полу. Школьницу госпитализировали, пишет «Екатское Чтиво».

Известно, что девушка отпросилась у родителей на фестиваль, а вечером им позвонили, сообщив, что их ребенок попал в больницу.

Напомним, что недавно жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте». После употребления еды из отдела кулинарии супермаркета горожане подхватили норовирус, сальмонеллу и ротавирус. На это они жаловались в профильное ведомство с 16 мая. После этого ряду пострадавших, которых насчиталось 18 человек, пообещали выплатить по миллиону рублей.

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