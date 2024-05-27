Школьница потеряла сознание после отравления алкоголем в Екатеринбурге

Напомним, что недавно жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте». После употребления еды из отдела кулинарии супермаркета горожане подхватили норовирус, сальмонеллу и ротавирус. На это они жаловались в профильное ведомство с 16 мая. После этого ряду пострадавших, которых насчиталось 18 человек, пообещали выплатить по миллиону рублей.