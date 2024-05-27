Уехавший в США уральский рэпер Vacio намерен отказаться от российского гражданства

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Vacio экстренно сбежал на другой континент не без помощи «третьих» лиц, которые организовали ему транзит через Армению, пишет Telegram-канал SHOT.
Повестку рэпер получил после скандальной вечеринки Ивлеевой, на которую он явился голым. Музыкант был оштрафован на 200 тысяч рублей, а также получил в общей сложности 25 суток административного ареста.
После этого Васильев заявил, что готов встать на путь исправления и отправиться служить. Он даже прошел недельный курс подготовки. Однако после начала призывной компании решил покинуть Россию.
Сейчас Vacio ищет возможности отказаться от гражданства РФ и получить паспорт США. После его отъезда из страны контракт с рэпером разорвал лэйбл Rocket Records, а просмотры его последнего клипа на YouTube собрали всего 22 тысячи просмотров.
Ранее дело о дискредитации ВС РФ возбудили против Насти Ивлеевой.