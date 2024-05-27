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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Сбежавший в США уральский рэпер Vacio откажется от российского гражданства

Уехавший в США уральский рэпер Vacio намерен отказаться от российского гражданства

27 мая 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

Сбежавший в США уральский рэпер Vacio откажется от российского гражданства

Николай Васильев, известный в Екатеринбурге музыкант, улетел в США накануне своего призыва в ВС РФ.

Vacio экстренно сбежал на другой континент не без помощи «третьих» лиц, которые организовали ему транзит через Армению, пишет Telegram-канал SHOT.

Повестку рэпер получил после скандальной вечеринки Ивлеевой, на которую он явился голым. Музыкант был оштрафован на 200 тысяч рублей, а также получил в общей сложности 25 суток административного ареста.

После этого Васильев заявил, что готов встать на путь исправления и отправиться служить. Он даже прошел недельный курс подготовки. Однако после начала призывной компании решил покинуть Россию.

Рэпер Vacio пойдет служить в армию в весенний призыв
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Сейчас Vacio ищет возможности отказаться от гражданства РФ и получить паспорт США. После его отъезда из страны контракт с рэпером разорвал лэйбл Rocket Records, а просмотры его последнего клипа на YouTube собрали всего 22 тысячи просмотров.

Ранее дело о дискредитации ВС РФ возбудили против Насти Ивлеевой.

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#Дарья Бобровицкая#Скандал#США#Армия#Вечеринка#Призыв#Екатеринбург#Гражданство РФ
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