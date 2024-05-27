tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Ураганный ветер накроет Свердловскую область

Ураган приближается к Свердловской области

27 мая 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney

Ураганный ветер накроет Свердловскую область

В Свердловской области 28 мая в течение дня ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.

В МЧС отметили, что такая ветреность будет наблюдаться лишь местами. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112. А в целом следует соблюдать правила безопасности.

К примеру, лучше не парковаться под рекламными баннерами или деревьями, так как есть риск их падения. Оставлять машину рекомендуется на закрытых парковках или ставить в гараж.

Людям, оказавшимся на улице во время сильного ветра, следует держаться подальше от мостов, эстакад, деревьев, а также линий электропередач.

Ранее в Свердловской области прогнозировались проливные дожди.

О шквалистом ветре с сильными порывами предупредили жителей Свердловской области
Узнать подробнее
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Спасатели#Ураган#Ветер#Окружающая среда#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
Облизывают яйца ради компенсаций: глава «Жизньмарта» в Екатеринбурге сделал заявление
Сегодня, 06:13
Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК
Сегодня, 09:20
Экс-замначальника колонии из Нижнего Тагила погиб на СВО
Сегодня, 09:05
Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК
Сегодня, 09:20
На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х
Сегодня, 09:10
Хозяйка собаки в Белоярском районе выплатит 110 тысяч рублей школьнику за укус ноги
Сегодня, 09:58
"