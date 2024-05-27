Ураган приближается к Свердловской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В МЧС отметили, что такая ветреность будет наблюдаться лишь местами. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112. А в целом следует соблюдать правила безопасности.
К примеру, лучше не парковаться под рекламными баннерами или деревьями, так как есть риск их падения. Оставлять машину рекомендуется на закрытых парковках или ставить в гараж.
Людям, оказавшимся на улице во время сильного ветра, следует держаться подальше от мостов, эстакад, деревьев, а также линий электропередач.
Ранее в Свердловской области прогнозировались проливные дожди.