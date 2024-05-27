tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Ирбите выпал крупный град

В Ирбите выпал крупный град

27 мая 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
В Ирбите выпал крупный град. Непогода была 26 мая 2024 года.

О прошедшем граде в городе рассказали местные жители в группе ВКонтакте «Подслушано шоу. Ирбит».

Некоторые горожане в комментариях к посту также удивились тому, что град прошел в мае.

Напомним, первый град в 2024 году выпал 16 апреля в Артее. Однако до Екатеринбурга он не добрался. Кроме того, в этот день жители Свердловской области услышали первые в нынешнем году раскаты грома.

Также 26 мая 2024 года в Свердловской области прошли осадки в виде ливней. В этот день в регионе было прохладно: термометры показывали не выше +11 градусов.

Погода в Свердловской области на три месяца — июнь, июль, август
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни и снег ожидаются в Свердловской областиВ первой половине мая в Свердловской области ожидается самый теплый деньНа трассе Пермь — Екатеринбург ожидается обильный снегопад
#Елизавета Зиборова#Осадки#Ирбит#Град#Природное явление#Регион#Окружающая среда#Непогода#Очевидцы#Природа#Май#Екатеринбург#Горожане#Местные жители
Подпишитесь
Погода в Свердловской области на три месяца — июнь, июль, август
25 мая, 15:42
Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
25 мая, 15:37
«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом
Вчера, 11:58
Тяжелый пакет с водой скинули дебоширы на семью с коляской в центре Екатеринбурга
Вчера, 13:02
Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
25 мая, 15:35
Заморозки? В Екатеринбурге зацвел миндаль
Вчера, 12:29
"