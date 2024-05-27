В Ирбите выпал крупный град

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
О прошедшем граде в городе рассказали местные жители в группе ВКонтакте «Подслушано шоу. Ирбит».
Некоторые горожане в комментариях к посту также удивились тому, что град прошел в мае.
Напомним, первый град в 2024 году выпал 16 апреля в Артее. Однако до Екатеринбурга он не добрался. Кроме того, в этот день жители Свердловской области услышали первые в нынешнем году раскаты грома.
Также 26 мая 2024 года в Свердловской области прошли осадки в виде ливней. В этот день в регионе было прохладно: термометры показывали не выше +11 градусов.