В Первоуральске вымогатели подкинули жертве голову свиньи в гробу и попали под суд

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Речь идет о банде вымогателей, которые угрожали местному жителю расправой, чтобы выманить у него наркотики и деньги.
По официальным данным, 14 октября 2023 года мужчина сдал свою квартиру другому молодому человеку на одни сутки. На следующий день, придя туда, он нашел в жилье наркотики, пишет свердловский облсуд.
Свертки он отнес в полицию, а на его телефон в последствии стали поступать угрозы. С него требовали то 200 тысяч рублей, то 5 млн рублей. А два раза неизвестные забрасывали в квартиру дымовые шашки.
Следователям стало известно, что злоумышленники находились в Первоуральске с 15 октября по 14 ноября прошлого года. За это время, кроме перечисленных злодеяний, они попытались расписать краской дверь квартиры потерпевшего.
Судить их будут по статье о вымогательстве с угрозами применения насилия.
Ранее жители Нижнего Тагила вымогали деньги у горожан под угрозой расправы.