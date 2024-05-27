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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Первоуральске будут судить банду вымогателей за свинную голову под дверью

В Первоуральске вымогатели подкинули жертве голову свиньи в гробу и попали под суд

27 мая 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Первоуральске будут судить банду вымогателей за свинную голову под дверью

В Первоуральске местные жители подкинули своей жертве голову свиньи в гробу. За это их будут судить.

Речь идет о банде вымогателей, которые угрожали местному жителю расправой, чтобы выманить у него наркотики и деньги.

По официальным данным, 14 октября 2023 года мужчина сдал свою квартиру другому молодому человеку на одни сутки. На следующий день, придя туда, он нашел в жилье наркотики, пишет свердловский облсуд.

Свертки он отнес в полицию, а на его телефон в последствии стали поступать угрозы. С него требовали то 200 тысяч рублей, то 5 млн рублей. А два раза неизвестные забрасывали в квартиру дымовые шашки.

Следователям стало известно, что злоумышленники находились в Первоуральске с 15 октября по 14 ноября прошлого года. За это время, кроме перечисленных злодеяний, они попытались расписать краской дверь квартиры потерпевшего.

Судить их будут по статье о вымогательстве с угрозами применения насилия.

Ранее жители Нижнего Тагила вымогали деньги у горожан под угрозой расправы.

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