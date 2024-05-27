В психбольницах Свердловской области не хватает психиатров

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Среди выявленных проблем в психлечебницах наблюдаются нарушения пожарной безопасности, нехватка сотрудников, старая мебель и отсутствие нового ремонта. Перечень нарушений есть в представлении, составленном на имя замглавы региона Павла Крекова.
Так, в амбулаторных медучреждениях нехватка психиатров составляет 74,2%, а в стационарных — 59%. В целом по Свердловской области требуется 102 психиатра. Также в больницах не хватает среднего медперсонала — требуется 104 человека на эти должности, пишет Ура.ру.
Более 60 зданий психбольниц нуждаются в ремонте. Износ некоторых доходит до 80%. До конца мая 2024 года Креков должен устранить нарушения и привлечь к ответственности некоторых должностных лиц.
Напомним, в ППС Свердловской области нехватка сотрудников достигает 88%.