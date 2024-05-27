В психбольницах Свердловской области не хватает психиатров

Так, в амбулаторных медучреждениях нехватка психиатров составляет 74,2%, а в стационарных — 59%. В целом по Свердловской области требуется 102 психиатра. Также в больницах не хватает среднего медперсонала — требуется 104 человека на эти должности, пишет Ура.ру.