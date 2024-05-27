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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Свердловскую область придет теплый фронт

В Свердловскую область придет теплый фронт

27 мая 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области вероятно небольшое потепление 27 мая 2024 года.

В дневное время в регионе будет холодно, также могут быть небольшие осадки. Вечером начнется поступление теплого фронта перед более теплым воздухом, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Вместе с фронтом здесь могут быть осадки — они наиболее вероятны на севере и востоке. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, значительных осадков не ожидается. Температура достигнет днем +12 градусов, а 28 мая потеплеет до +19.

Напомним, 26 мая 2024 года в Ирбите выпал град крупного размера. О погодном явлении рассказали местные жители.

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