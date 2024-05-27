В Свердловскую область придет теплый фронт

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В дневное время в регионе будет холодно, также могут быть небольшие осадки. Вечером начнется поступление теплого фронта перед более теплым воздухом, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
Вместе с фронтом здесь могут быть осадки — они наиболее вероятны на севере и востоке. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, значительных осадков не ожидается. Температура достигнет днем +12 градусов, а 28 мая потеплеет до +19.
Напомним, 26 мая 2024 года в Ирбите выпал град крупного размера. О погодном явлении рассказали местные жители.