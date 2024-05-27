В Свердловскую область придет теплый фронт

Вместе с фронтом здесь могут быть осадки — они наиболее вероятны на севере и востоке. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, значительных осадков не ожидается. Температура достигнет днем +12 градусов, а 28 мая потеплеет до +19.