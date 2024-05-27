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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Вандалы разгромили «золотую» остановку в Нижнем Тагиле

Вандалы разгромили «золотую» остановку в Нижнем Тагиле

27 мая 2024, 13:09
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Неизвестные разбили стекла на остановке на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

По словам тагильчан, на этой остановке можно было укрыться от дождя, ветра и снега. К тому же она была красивой и новой, сообщает очевидец в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Разбитый павильон называется «Строительный техникум».

Некоторые делают все, чтобы создать неудобства людям, — возмутился местный житель.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле были задержаны вандалы, разбившие окна на Тагилстрое. Во время противоправных действий сработала сигнализация, поэтому хулиганов удалось поймать.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Жалоба#Остановка#Вандалы#Екатеринбург#Хулиганы
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