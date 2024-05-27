Вандалы разгромили «золотую» остановку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По словам тагильчан, на этой остановке можно было укрыться от дождя, ветра и снега. К тому же она была красивой и новой, сообщает очевидец в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Разбитый павильон называется «Строительный техникум».
Некоторые делают все, чтобы создать неудобства людям, — возмутился местный житель.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле были задержаны вандалы, разбившие окна на Тагилстрое. Во время противоправных действий сработала сигнализация, поэтому хулиганов удалось поймать.