Ветер и пыльца березы прогнозируются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Так, вечер понедельника обещает быть дождливым. Продлятся осадки и во вторник. В этот день специалистами прогнозируется до +14 градусов, ветер может усилиться до 15 метров в секунду, следует из данных портала Гисметео.
29 мая будет +10, а порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. В четверг, 30 мая, прогнозируется +15 градусов. Ветер будет умеренным (до 7 метров в секунду). Аналогичная погода будет и в пятницу.
В выходные синоптики ожидают дожди с грозами и до +22 градусов.
Ранее спасатели предупреждали, что 28 мая на территории региона вероятен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.