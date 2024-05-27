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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Ветер и пыльца березы прогнозируются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Ветер и пыльца березы прогнозируются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

27 мая 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе прогнозируется ветреная погода. Также продолжится неблагоприятный для аллергиков период — уровень концентрации пыльцы березы оценивается в четыре балла.

Так, вечер понедельника обещает быть дождливым. Продлятся осадки и во вторник. В этот день специалистами прогнозируется до +14 градусов, ветер может усилиться до 15 метров в секунду, следует из данных портала Гисметео.

29 мая будет +10, а порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. В четверг, 30 мая, прогнозируется +15 градусов. Ветер будет умеренным (до 7 метров в секунду). Аналогичная погода будет и в пятницу.

В выходные синоптики ожидают дожди с грозами и до +22 градусов.

Ранее спасатели предупреждали, что 28 мая на территории региона вероятен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

После окончания морозов в регионах России ожидается засушливая погода
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