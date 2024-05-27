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Published Сегодня, 15:57

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Updated Сегодня, 15:59

В Историческом сквере Екатеринбурга заменят 75% испорченной плитки

Власти Екатеринбурга отказались менять всю плитку в Историческом сквере

27 мая 2024, 15:57
Фото: Администрация Екатеринбурга/Анна Иванюк

В Историческом сквере Екатеринбурга заменят 75% испорченной плитки

Во время ремонта дорожного покрытия в Историческом сквере Екатеринбурга заменят только шатающиеся и разбитые плитки.

В Историческом сквере Екатеринбурга дорожники заменят около 1200 кв.м разрушенной плитки, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Это примерно 75% от общего объем. Замене подлежат только шатающиеся и раскрошенные элементы. Работы начнутся примерно в середине июня. Власти при этом не намерены перекрывать горожанам доступ в Исторический сквер. Проход будет свободным, дорожники огородят только непосредственное место проведения работ.

Ремонт продлится до 1 августа. Власти намерены потратить на него 10,8 млн рублей.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов обвинил строителей в разрушении плитки в историческом сквере: якобы, это произошло из-за передвижения тяжелой техники на День строителя. Эту информацию екатеринбургские строители категорически опровергли.

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#Дарья Бобровицкая#Сквер#Дороги#Ремонт дороги#Дефекты дороги#Екатеринбург#Тротуарная плитка#Мэрия Екатеринбурга
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