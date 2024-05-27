Власти Екатеринбурга отказались менять всю плитку в Историческом сквере

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В Историческом сквере Екатеринбурга дорожники заменят около 1200 кв.м разрушенной плитки, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Это примерно 75% от общего объем. Замене подлежат только шатающиеся и раскрошенные элементы. Работы начнутся примерно в середине июня. Власти при этом не намерены перекрывать горожанам доступ в Исторический сквер. Проход будет свободным, дорожники огородят только непосредственное место проведения работ.
Ремонт продлится до 1 августа. Власти намерены потратить на него 10,8 млн рублей.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов обвинил строителей в разрушении плитки в историческом сквере: якобы, это произошло из-за передвижения тяжелой техники на День строителя. Эту информацию екатеринбургские строители категорически опровергли.