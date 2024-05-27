Власти Екатеринбурга отказались менять всю плитку в Историческом сквере

Это примерно 75% от общего объем. Замене подлежат только шатающиеся и раскрошенные элементы. Работы начнутся примерно в середине июня. Власти при этом не намерены перекрывать горожанам доступ в Исторический сквер. Проход будет свободным, дорожники огородят только непосредственное место проведения работ.