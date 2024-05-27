Водитель автобуса из Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Погибшего звали Сергей Марков. На СВО он находился с февраля 2023 года. Погиб он под Донецком. Дома его ждали дети и жена, сообщается в паблике «Типичный Тагильчанин».
До отправки на СВО Сергей работал водителем на одном из городских маршрутов. Коллеги отзываются о нем как о профессионале своего дела и трудолюбивом работнике. Часто по ночам он помогал водителям, которые попали в беду на дороге.
Супруга Сергея рассказала, что у него было плохое здоровье, в том числе зрение. Мужчина любил смотреть фильмы про Великую Отечественную Войну и был патриотом. Похоронили Сергея 27 мая.
Ранее сообщалось, что экс-замначальника колонии из Нижнего Тагила погиб на СВО.