Врач рассказала, насколько безопасны соевые продукты и чем их можно заменить

На прилавках уже можно найти котлеты, пельмени, сыр и молоко из сои. По вкусу они почти не отличаются от обычных продуктов, но имеют свои особенности. О том, насколько безопасны соевые продукты и как заменить мясные и молочные изделия, рассказала доктор Яна Шмелева.