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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Врач рассказала, насколько безопасны соевые продукты и чем их можно заменить

27 мая 2024, 11:11
На прилавках уже можно найти котлеты, пельмени, сыр и молоко из сои. По вкусу они почти не отличаются от обычных продуктов, но имеют свои особенности. О том, насколько безопасны соевые продукты и как заменить мясные и молочные изделия, рассказала доктор Яна Шмелева.

Она отметила, что некоторые люди соблюдают пост или придерживаются веганства, а некоторым просто интересно разнообразить рацион и отказаться от мяса в пользу растительной пищи. Иногда это связано с желанием улучшить здоровье и состояние окружающей среды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Доктор подчеркнула, что использование веганских заменителей для мясных и молочных продуктов вполне допустимо. Такая пища не причинит вреда, а наоборот, будет полезна.

Например, тофу, который готовится из сои, может заменить мясо и морепродукты во многих блюдах. Он имеет мягкую и пористую текстуру, но становится более твердым после отжима.

Однако, если человек решил отказаться от животных продуктов, необходимо добавить в рацион и другие альтернативы. Например, грибы являются сочными и имеют некоторое сходство с мясом. Также сравнимы по калорийности и питательности с мясом баклажаны, фасоль и другие бобовые, а также цветная капуста.

Доктор напоминает, что перед отказом от мяса всегда лучше проконсультироваться с врачом, так как для некоторых людей мясо является необходимым источником питания. Ведь ни один из растительных белков не может полностью заменить животный.

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