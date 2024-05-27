Врач рассказала, насколько безопасны соевые продукты и чем их можно заменить

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Она отметила, что некоторые люди соблюдают пост или придерживаются веганства, а некоторым просто интересно разнообразить рацион и отказаться от мяса в пользу растительной пищи. Иногда это связано с желанием улучшить здоровье и состояние окружающей среды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Доктор подчеркнула, что использование веганских заменителей для мясных и молочных продуктов вполне допустимо. Такая пища не причинит вреда, а наоборот, будет полезна.
Например, тофу, который готовится из сои, может заменить мясо и морепродукты во многих блюдах. Он имеет мягкую и пористую текстуру, но становится более твердым после отжима.
Однако, если человек решил отказаться от животных продуктов, необходимо добавить в рацион и другие альтернативы. Например, грибы являются сочными и имеют некоторое сходство с мясом. Также сравнимы по калорийности и питательности с мясом баклажаны, фасоль и другие бобовые, а также цветная капуста.
Доктор напоминает, что перед отказом от мяса всегда лучше проконсультироваться с врачом, так как для некоторых людей мясо является необходимым источником питания. Ведь ни один из растительных белков не может полностью заменить животный.