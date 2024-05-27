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Завкафедрой из Екатеринбурга отдал мошенникам 400 тысяч

Завкафедрой из Екатеринбурга отдал мошенникам 400 тысяч

27 мая 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Мошенникам удалось обмануть на 400 тысяч завкафедрой вуза из Екатеринбурга. Мужчина назвал им коды из смс.

Возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество. Пострадавшему 70 лет. Мужчина является руководителя кафедры одного из институтов.

По словам пострадавшего, в выходной день ему позвонил незнакомец. Он сказал, что его зовут Денис и он якобы является работником мобильного оператора. Он настоял, что пожилому мужчине нужно перезаключить договор на оказание услуг и для этого назвать ему коды из смс. Это завкафедрой и сделал.

Спустя время мужчина запереживал и решил зайти в свой мобильный банк. Денег там не оказалось. Кто-то перевел все средства на чужие счета, а также оплатил покупки в магазине электроники. В общей сложности было потрачено 400 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам.

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