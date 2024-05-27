Завкафедрой из Екатеринбурга отдал мошенникам 400 тысяч

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество. Пострадавшему 70 лет. Мужчина является руководителя кафедры одного из институтов.
По словам пострадавшего, в выходной день ему позвонил незнакомец. Он сказал, что его зовут Денис и он якобы является работником мобильного оператора. Он настоял, что пожилому мужчине нужно перезаключить договор на оказание услуг и для этого назвать ему коды из смс. Это завкафедрой и сделал.
Спустя время мужчина запереживал и решил зайти в свой мобильный банк. Денег там не оказалось. Кто-то перевел все средства на чужие счета, а также оплатил покупки в магазине электроники. В общей сложности было потрачено 400 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Ранее житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам.