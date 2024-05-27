Завкафедрой из Екатеринбурга отдал мошенникам 400 тысяч

По словам пострадавшего, в выходной день ему позвонил незнакомец. Он сказал, что его зовут Денис и он якобы является работником мобильного оператора. Он настоял, что пожилому мужчине нужно перезаключить договор на оказание услуг и для этого назвать ему коды из смс. Это завкафедрой и сделал.