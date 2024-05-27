«Женщин» должно быть больше: как отличить мужские и женские кусты клубники

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Основной урожай дают именно женские кусты. Мужские кусты также плодоносят, но ягод на них намного меньше, они более мелкие и менее сочные. Основная задача мужских растений — опыление женских кустов, пишет паблик садоводов Южного Урала «Сад. Дача. Огород».
Соотношение мужских и женских кустов на грядке должно быть 1:10. Поэтому при формировании грядки необходимо посчитать, сколько всего кустов вы планируете посадить, а затем отобрать нужные растения.
Как же отличить мужское растение от женского? Сделать это не так-то просто, необходим достаточный опыт и наметанный глаз. Как советует эксперт-огородник TagilCity.ru Ольга Тарасова, чтобы увидеть различия, нужно взять два растения — обязательно одного сорта, у которых пол точно определен (мужское и женское), поставить их рядом и рассмотреть при хорошем освещении. Во-первых, отличить мужское растение можно по оттенку листьев: они более яркие, изумрудно-зеленые. В целом мужской куст будет выглядеть более красивым и мощным.
Во-вторых, после посадки «мужчины» сразу же начинают пускать усы, тогда как у женских растений усы начинают активно расти к концу июля. В-третьих, необходимо обратить внимание на розетку: у мужского куста она вытянутая, мелкая и слабо развитая. У женского, напротив, мощная и крупная.
Следует также помнить, что без «мужчин» на грядке можно обойтись. Правда, урожай будет скудным, да и плодоносить женские кусты будут недолго. А вот если посадить на грядке только мужские кусты, то ягод не будет вообще — лишь море зелени.