«Женщин» должно быть больше: как отличить мужские и женские кусты клубники

Как же отличить мужское растение от женского? Сделать это не так-то просто, необходим достаточный опыт и наметанный глаз. Как советует эксперт-огородник TagilCity.ru Ольга Тарасова, чтобы увидеть различия, нужно взять два растения — обязательно одного сорта, у которых пол точно определен (мужское и женское), поставить их рядом и рассмотреть при хорошем освещении. Во-первых, отличить мужское растение можно по оттенку листьев: они более яркие, изумрудно-зеленые. В целом мужской куст будет выглядеть более красивым и мощным.