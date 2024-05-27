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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

«Женщин» должно быть больше: как отличить мужские и женские кусты клубники

«Женщин» должно быть больше: как отличить мужские и женские кусты клубники

27 мая 2024, 14:49
Фото: tagilcity.ru
На урожай клубники влияет множество факторов. Например, не стоит забывать о том, что это растение имеет мужские и женские кусты. И от правильного соотношения «полов» на грядке зависит количество клубники в ваших закромах.

Основной урожай дают именно женские кусты. Мужские кусты также плодоносят, но ягод на них намного меньше, они более мелкие и менее сочные. Основная задача мужских растений — опыление женских кустов, пишет паблик садоводов Южного Урала «Сад. Дача. Огород».

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Соотношение мужских и женских кустов на грядке должно быть 1:10. Поэтому при формировании грядки необходимо посчитать, сколько всего кустов вы планируете посадить, а затем отобрать нужные растения.

Фото: tagilcity.ru

Как же отличить мужское растение от женского? Сделать это не так-то просто, необходим достаточный опыт и наметанный глаз. Как советует эксперт-огородник TagilCity.ru Ольга Тарасова, чтобы увидеть различия, нужно взять два растения — обязательно одного сорта, у которых пол точно определен (мужское и женское), поставить их рядом и рассмотреть при хорошем освещении. Во-первых, отличить мужское растение можно по оттенку листьев: они более яркие, изумрудно-зеленые. В целом мужской куст будет выглядеть более красивым и мощным.

Без женских кустов грядка клубника будет похожа на сплошное зеленое полеБез женских кустов грядка клубника будет похожа на сплошное зеленое поле
Без женских кустов грядка клубника будет похожа на сплошное зеленое поле
Фото: tagilcity.ru

Во-вторых, после посадки «мужчины» сразу же начинают пускать усы, тогда как у женских растений усы начинают активно расти к концу июля. В-третьих, необходимо обратить внимание на розетку: у мужского куста она вытянутая, мелкая и слабо развитая. У женского, напротив, мощная и крупная.

Следует также помнить, что без «мужчин» на грядке можно обойтись. Правда, урожай будет скудным, да и плодоносить женские кусты будут недолго. А вот если посадить на грядке только мужские кусты, то ягод не будет вообще — лишь море зелени.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Сад#Садоводы#Дача#Екатеринбург#Клубника
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