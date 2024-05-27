Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Изначально екатеринбуржцам обещали, что неполадки будут устранены в течение восьми часов. Сейчас, по словам сотрудника службы доставки, все будет восстановлено 27 мая, пишет Ура.ру.
Также известно, что сбой в данном сервисе произошел на территории всей страны. При этом в Екатеринбурге пункты выдачи сейчас работают.
Напомним, 15 марта 2024 года в Свердловской области произошел технический сбой в работе сайта «Госуслуг». Также в этот день портал перестал работать и в других российских регионах из-за нагрузки.