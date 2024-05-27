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Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК

Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК

27 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге случился массовый сбой СДЭК, из-за которого горожане не могут получить посылки. Неполадки начались 26 мая 2024 года.

Изначально екатеринбуржцам обещали, что неполадки будут устранены в течение восьми часов. Сейчас, по словам сотрудника службы доставки, все будет восстановлено 27 мая, пишет Ура.ру.

Также известно, что сбой в данном сервисе произошел на территории всей страны. При этом в Екатеринбурге пункты выдачи сейчас работают.

Напомним, 15 марта 2024 года в Свердловской области произошел технический сбой в работе сайта «Госуслуг». Также в этот день портал перестал работать и в других российских регионах из-за нагрузки.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Сервис#Доставка#Работы#Посылки#Екатеринбург#Устранение#Горожане#Технические неполадки#Технический сбой
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