Жители Екатеринбурга занимались вымогательством денег и наркотиков и угрожали побоями

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Осенью 2023 года житель Первоуральска сдал в аренду квартиру и, придя в нее на следующий день для приемки, обнаружил, что съемщик организовал нарколабораторию. Мужчина отдал наркотики полиции, после чего ему стали звонить неизвестные и угрожать, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, у него вымогали наркотики и деньги. Мужчине подбрасывали в окно дымовые шашки, портили входную дверь, а также присылали ему гроб и отрубленную свиную голову. Злоумышленники хотели пробраться в подъезд, но их заметили соседи, после чего они скрылись.
Вскоре личности наркоторговцев были установлены. Ими оказались жители Екатеринбурга. В полиции возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.
Напомним, после того, как потерпевший обратился в полицию, ему перевели на банковскую карту 500 тысяч рублей и пообещали больше его не трогать. Однако свердловчанин им не поверил и заявление забирать не стал.