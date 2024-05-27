tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Жители Екатеринбурга занимались вымогательством денег и наркотиков и угрожали побоями

Жители Екатеринбурга занимались вымогательством денег и наркотиков и угрожали побоями

27 мая 2024, 06:48
Фото: 1MI
Уголовное дело в отношении жителей Екатеринбурга, обвиняемых в вымогательстве денег и наркотиков, а также в угрозах побоями, отправлено в суд.

Осенью 2023 года житель Первоуральска сдал в аренду квартиру и, придя в нее на следующий день для приемки, обнаружил, что съемщик организовал нарколабораторию. Мужчина отдал наркотики полиции, после чего ему стали звонить неизвестные и угрожать, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, у него вымогали наркотики и деньги. Мужчине подбрасывали в окно дымовые шашки, портили входную дверь, а также присылали ему гроб и отрубленную свиную голову. Злоумышленники хотели пробраться в подъезд, но их заметили соседи, после чего они скрылись.

Вскоре личности наркоторговцев были установлены. Ими оказались жители Екатеринбурга. В полиции возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы передали в суд.

Напомним, после того, как потерпевший обратился в полицию, ему перевели на банковскую карту 500 тысяч рублей и пообещали больше его не трогать. Однако свердловчанин им не поверил и заявление забирать не стал.

Наркоторговцы угрожают убить курьеров, которые привозили гроб жителю Первоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человекаБывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничествоВ Сысерти толпа до смерти забила мужчину из-за ссоры
#Елизавета Зиборова#Первоуральск#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#Преступление#ЧП#Обвиняемые#Побои#Вымогательство#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Погода в Свердловской области на три месяца — июнь, июль, август
25 мая, 15:42
В Ирбите выпал крупный град
Сегодня, 03:53
«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом
Вчера, 11:58
Тяжелый пакет с водой скинули дебоширы на семью с коляской в центре Екатеринбурга
Вчера, 13:02
Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
25 мая, 15:35
Заморозки? В Екатеринбурге зацвел миндаль
Вчера, 12:29
"