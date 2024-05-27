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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Тарифы ЖКУ в Свердловской области вырастут почти на 10%

Жителям Свердловской области придется платить за ЖКХ на 10% больше

27 мая 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney

Тарифы ЖКУ в Свердловской области вырастут почти на 10%

Тарифы на ЖКУ в Свердловской области станут выше в среднем на 9,8% с 1 июля 2024 года. Такой показатель утвердил глава области Евгений Куйвашев.

Рост платежей в каждом населенном пункте региона будет отличаться. Так, средний показатель в Екатеринбурге будет 9,8%, а власти Качканара планируют повысить до 13,8%. При этом правительство РФ установило максимальный индекс 13,6%, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Так, в Екатеринбурге стоимость теплоснабжения увеличится до 2482 рубля, а кубометр воды будет стоить 42 рубля. Тарифы за кубометр ТКО станут больше до 687 рублей. В Нижнем Тагиле рост тарифов за вывоз ТКО не превысит 9,8%.

Напомним, в течение 2024 года в Свердловской области будет установлено более тысячи мусорных контейнеров.

Субсидия на оплату ЖКХ в Свердловской области вырастет на 1-4%
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