Жителям Свердловской области придется платить за ЖКХ на 10% больше

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Рост платежей в каждом населенном пункте региона будет отличаться. Так, средний показатель в Екатеринбурге будет 9,8%, а власти Качканара планируют повысить до 13,8%. При этом правительство РФ установило максимальный индекс 13,6%, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Так, в Екатеринбурге стоимость теплоснабжения увеличится до 2482 рубля, а кубометр воды будет стоить 42 рубля. Тарифы за кубометр ТКО станут больше до 687 рублей. В Нижнем Тагиле рост тарифов за вывоз ТКО не превысит 9,8%.
Напомним, в течение 2024 года в Свердловской области будет установлено более тысячи мусорных контейнеров.