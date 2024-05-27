Жителям Свердловской области придется платить за ЖКХ на 10% больше

Так, в Екатеринбурге стоимость теплоснабжения увеличится до 2482 рубля, а кубометр воды будет стоить 42 рубля. Тарифы за кубометр ТКО станут больше до 687 рублей. В Нижнем Тагиле рост тарифов за вывоз ТКО не превысит 9,8%.