«Аморальная» блогер привлекла внимание начальника ГИБДД Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Личность женщины и водителя сейчас устанавливается. Известно, что в руки к представителям ГИБДД попали два видео, на которых действия женщины попали и водителя попали сразу под три административных статьи.
Если у женщины за рулем нет водительского удостоверения, то ей грозит еще одна статья. В результате правоохранителями будут приняты меры реагирования.
Напомним, что неизвестная блогер ездила на авто в Екатеринбурге с нарушением ПДД. При этом она сообщала, что за шесть раз не смогла сдать экзамен для получения водительских прав. Поэтому у нее их якобы нет. Также она вышла из машины во время пробки и станцевала прямо на эвакуаторе.
Также ранее сообщалось, что почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу. Их поймали представители ГИБДД.