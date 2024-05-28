«Аморальная» блогер привлекла внимание начальника ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что неизвестная блогер ездила на авто в Екатеринбурге с нарушением ПДД. При этом она сообщала, что за шесть раз не смогла сдать экзамен для получения водительских прав. Поэтому у нее их якобы нет. Также она вышла из машины во время пробки и станцевала прямо на эвакуаторе.