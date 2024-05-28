tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Екатеринбурге устанавливают личность блогера за аморальное поведение на дороге

«Аморальная» блогер привлекла внимание начальника ГИБДД Екатеринбурга

28 мая 2024, 08:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге устанавливают личность блогера за аморальное поведение на дороге

В Екатеринбурге взято на контроль проведение проверки по делу блогера, которая публикует в соцсетях «аморальное» поведение на дорогах. Проконтролирует ход работ глава региональной Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

Личность женщины и водителя сейчас устанавливается. Известно, что в руки к представителям ГИБДД попали два видео, на которых действия женщины попали и водителя попали сразу под три административных статьи.

Если у женщины за рулем нет водительского удостоверения, то ей грозит еще одна статья. В результате правоохранителями будут приняты меры реагирования.

Напомним, что неизвестная блогер ездила на авто в Екатеринбурге с нарушением ПДД. При этом она сообщала, что за шесть раз не смогла сдать экзамен для получения водительских прав. Поэтому у нее их якобы нет. Также она вышла из машины во время пробки и станцевала прямо на эвакуаторе.

Также ранее сообщалось, что почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу. Их поймали представители ГИБДД.

Водитель без прав в Нижнем Тагиле устроил ДТП с пятью пострадавшими
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель без прав в Нижнем Тагиле столкнулся с автомобилем и снес заборБыл пьян, без прав и ехал задом: в Екатеринбурге на тротуаре сбита 86-летняя женщинаПьяный житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом управлял машиной без прав
#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Соцсети#Водитель#ПДД#Водительские права#Видео#Дороги#Блогер#Нарушение ПДД#Экзамен#Работы#Госавтоинспекция#Личность#18+#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Сегодня, 05:12
Почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу
Сегодня, 06:11
Жители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового дома
Сегодня, 05:08
Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя
Сегодня, 05:58
В эфире ТВ-передачи показали сюжет о жильцах аварийного общежития в Арамиле
Сегодня, 03:50
Многоэтажный дом на 143 квартиры для бойцов СВО построят в Екатеринбурге
Вчера, 16:16
"