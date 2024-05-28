«АстраЗенека» мешает появлению доступных препаратов для больных диабетом

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
На протяжении двух десятилетий патент на выпуск препарата с активным веществом дапаглифлозин принадлежал исключительно компании «АстраЗенека», продающей его под названием «Форсига». В мае 2023 года стало известно о завершении срока действия патента, но за полгода компания не предприняла шагов для его продления. Это обещало для российских аналогов дапаглифлозина, разработанных другими фармацевтическими компаниями, возможность выйти на рынок. Однако юристы «АстраЗенеки» подали жалобы в СК и ФАС, указав на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию. В итоге «АстраЗенека» оформила вторичный патент, действительный до 2028 года, что снова закрывает рынок для российских аналогов на следующие пять лет. Об этом пишет gorod55.
После известия о завершении срока действия первоначального патента несколько российских фармкомпаний выразили намерение зарегистрировать собственные аналоги дапаглифлозина. Среди них была компания «Северная звезда», которая первой выступила против продления патента «АстраЗенеки». Подобные действия предприняли и другие компании, такие как словенская KRKA и российская «Акрихин», планировавшая выпуск аналога под названием «Фордиглиф».
Тем не менее Роспатент до сих пор не успел отозвать повторный патент, выданный «АстраЗенеке». В результате на российском рынке можно найти только «Форсигу», цена на которую не прекращает расти все эти годы.
Оригинальный препарат доступен далеко не всем: из-за высокой стоимости его принимают лишь 12% нуждающихся, хотя дапаглифлозин требуется для миллионов пациентов с диабетом и сопутствующими заболеваниями.
«АстраЗенека» должна была продлить патент на дапаглифлозин согласно пункту 2 статьи 1363 ГК РФ, который позволяет подать заявление о продлении патента в течение шести месяцев с даты выдачи патента или получения регистрационного удостоверения на препарат. Однако заявление на продление не поступило в указанные сроки, что привело к истечению первоначального патента в 2023 году. Это обстоятельство и стало причиной специальной операции по выдаче второго патента на уже существующее изобретение, то есть на дапаглифлозин.
Эксперты полагают, что появление российских аналогов могло бы снизить стоимость лечения на 30%, делая его доступным для большинства пациентов. Однако «АстраЗенека» продолжает бороться за свою монополию, что приводит к дефициту жизненно важных лекарств на отечественном рынке.
В России зарегистрировано 4,5 миллиона больных диабетом, и ещё столько же людей не осведомлены о своём диагнозе. Около 12 миллионов человек страдают хронической сердечной недостаточностью, и многим из них также нужен дапаглифлозин.
Примером успешного решения проблемы дефицита лекарств посредством отечественных аналогов является случай с препаратом «Оземпик», который также попал под ограничения поставок. Тогда ситуацию удалось отрегулировать благодаря российским дженерикам.