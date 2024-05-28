«АстраЗенека» мешает появлению доступных препаратов для больных диабетом

На протяжении двух десятилетий патент на выпуск препарата с активным веществом дапаглифлозин принадлежал исключительно компании «АстраЗенека», продающей его под названием «Форсига». В мае 2023 года стало известно о завершении срока действия патента, но за полгода компания не предприняла шагов для его продления. Это обещало для российских аналогов дапаглифлозина, разработанных другими фармацевтическими компаниями, возможность выйти на рынок. Однако юристы «АстраЗенеки» подали жалобы в СК и ФАС, указав на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию. В итоге «АстраЗенека» оформила вторичный патент, действительный до 2028 года, что снова закрывает рынок для российских аналогов на следующие пять лет. Об этом пишет gorod55.