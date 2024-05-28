Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО

По словам Зиганшина, 70 собак находились на фронте во время Великой Отечественной войны, поэтому он предложил увозить животных, у которых нет дома, в зону боевых действий. С такой речью чиновник выступил во время собрания комиссии по безопасности жизнедеятельности, пишет «Федерал Пресс».