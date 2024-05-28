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Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО

Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО

28 мая 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО.

По словам Зиганшина, 70 собак находились на фронте во время Великой Отечественной войны, поэтому он предложил увозить животных, у которых нет дома, в зону боевых действий. С такой речью чиновник выступил во время собрания комиссии по безопасности жизнедеятельности, пишет «Федерал Пресс».

Предложение Зиганшин внес во время обсуждения, какие действия нужно предпринимать по отношению к бродячим животным, особенно тем, которые проявляют агрессию и кидаются на людей.

Однако глава свердловского департамента ветеринарии Евгений Трушкин считает, что на СВО достаточно собак и они помогают военным.

Напомним, в Среднеуральске был снесен незаконно построенный приют, в котором содержалось более сотни собак.

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