Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По словам Зиганшина, 70 собак находились на фронте во время Великой Отечественной войны, поэтому он предложил увозить животных, у которых нет дома, в зону боевых действий. С такой речью чиновник выступил во время собрания комиссии по безопасности жизнедеятельности, пишет «Федерал Пресс».
Предложение Зиганшин внес во время обсуждения, какие действия нужно предпринимать по отношению к бродячим животным, особенно тем, которые проявляют агрессию и кидаются на людей.
Однако глава свердловского департамента ветеринарии Евгений Трушкин считает, что на СВО достаточно собак и они помогают военным.
Напомним, в Среднеуральске был снесен незаконно построенный приют, в котором содержалось более сотни собак.