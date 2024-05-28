Для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 раз

Размер штрафа было решено увеличить в связи с тем, что в Челябинске и Перми он был повышен еще несколько лет назад. Ранее штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в свердловском областном центре составлял 100 рублей, пишет «КП-Екатеринбург».