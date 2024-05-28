tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 раз

Для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 раз

28 мая 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге безбилетные пассажиры общественного транспорта будут платить 2500 рублей штрафа. Изменения были внесены 28 мая 2024 года.

Размер штрафа было решено увеличить в связи с тем, что в Челябинске и Перми он был повышен еще несколько лет назад. Ранее штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в свердловском областном центре составлял 100 рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, на проверки по выявлению безбилетных пассажиров контролеры будут ходить вместе с силовиками из Росгвардии. Мэр города Алексей Орлов рассказал, что деньги с оплаченных штрафов пойдут на увеличение зарплат кондукторов и водителей.

Напомним, в Екатеринбурге «Гортранс» не может выпустить в рейсы больше автобусов и трамваев, так как в компании не хватает более двух тысяч сотрудников.

Кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Компанию-перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за превышение количества автобусовПеревозчик в Екатеринбурге оштрафован на 20 тысяч. Кондуктор автобуса выгнала девочкуНалоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Деньги#Штраф#Зарплата#Пассажиры#Росгвардия#Билет#Изменения#Общественный транспорт#Контролер#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
Подпишитесь
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Сегодня, 05:12
Восьмерых нелегальных мигрантов выдворят на родину из Нижнего Тагила
Сегодня, 10:10
Мурашко собирает врачей после пикета отца Миши Бахтина со СМА
Сегодня, 10:22
«На виске остался след»: детсадовец с игрушечным оружием стрелял по детям в Невьянске
Сегодня, 10:30
Депутат в Екатеринбурге предложил отправлять бездомных собак на СВО
Сегодня, 10:34
В СДЭКе назвали дату восстановления выдачи посылок в Свердловской области
Сегодня, 11:02
"