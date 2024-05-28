Для безбилетных пассажиров в Екатеринбурге увеличили штрафы в 25 раз

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Размер штрафа было решено увеличить в связи с тем, что в Челябинске и Перми он был повышен еще несколько лет назад. Ранее штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в свердловском областном центре составлял 100 рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, на проверки по выявлению безбилетных пассажиров контролеры будут ходить вместе с силовиками из Росгвардии. Мэр города Алексей Орлов рассказал, что деньги с оплаченных штрафов пойдут на увеличение зарплат кондукторов и водителей.
Напомним, в Екатеринбурге «Гортранс» не может выпустить в рейсы больше автобусов и трамваев, так как в компании не хватает более двух тысяч сотрудников.