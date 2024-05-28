Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля

1 апреля в Арбитражный суд Свердловской области поступило два заявления от ООО «Лотас». Предприятие из Красноуфимского округа, занимающееся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, подало иски в отношении главы крестьянского хозяйства деревни Голенищево и ее представителей Валентины и Владимира Айметовых. Истец планирует взыскать 73,4 и 121 миллиона рублей в сфере экономических споров по гражданским правоотношениям, о деталях дел не сообщается. Заседания пройдут в начале июня.