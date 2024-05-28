Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
1 апреля в Арбитражный суд Свердловской области поступило два заявления от ООО «Лотас». Предприятие из Красноуфимского округа, занимающееся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, подало иски в отношении главы крестьянского хозяйства деревни Голенищево и ее представителей Валентины и Владимира Айметовых. Истец планирует взыскать 73,4 и 121 миллиона рублей в сфере экономических споров по гражданским правоотношениям, о деталях дел не сообщается. Заседания пройдут в начале июня.
Интересно, что Владимир Айметов занимал должность гендиректора ООО «Лотас» с 2015 по 2021 год. А Валентина — является совладельцем компании с долей в 33%. Всего в отношении Айметовой рассматривается 4 судебных дела на общую сумму 296,3 миллиона рублей.
Строительная компания «Газрегион», зарегистрированная в Москве, через суд банкротит торговую организацию из Екатеринбурга — ООО «ГКНТ» — из-за долга в 101 миллион рублей. Сумма складывается из основного долга компании истцу в 72 миллиона и 28 миллионов финансовых санкций. К делу привлекли ассоциацию арбитражных управляющих, которая будут заниматься изучением положения свердловского предприятия.
Истец просит арбитражного судью Анастасию Цивунину открыть в отношении ответчика конкурсное производство. Дело будет рассмотрено в середине июня.
Ранее компании уже судились. В 2021 году московской компании удалось отсудить 10 миллионов по исполнению обязательств по договорам подряда.
С управляющей компании «Лазурит», которой руководит Андрей Щекин, из Екатеринбурга хотят взыскать 38,7 миллиона рублей. С соответствующим иском в региональный арбитражный суд обратился ЕМУП «Спецавтобаза». О деталях дела не сообщается. Из открытых источников известно, что против УК в настоящее время рассматривается 32 дела от частных и муниципальных предприятий на сумму 146,8 миллиона рублей.
В апреле 2024 года на Уралвагонзавод поступил иск на сумму 35 миллионов рублей. Речь идет о взыскании задолженности по договору поставки, а также процентах за пользование чужими денежными средствами. Истец — «Каменск-Уральский литейный завод» в лице руководителя Вячеслава Русакова.
В отношении предприятия Нижнего Тагила судьи рассматривают 138 дел на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Заседание по делу, о котором идет речь, пройдет 9 июля. В документе сторонам настоятельно рекомендуют урегулировать спор мирным путем.
В Екатеринбурге с теплоснабжающей компании «Единая теплоснабжающая компания», находящейся под руководством Александра Орлова, хотят взыскать 32 миллиона рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения. Истцом является акционерное общество «ГТ-Энерго», зарегистрированное в Москве.
Всего суды рассматривают 12 дел на общую сумму в 237 миллионов рублей в отношении «ЕТК». АО «ГТ-Энерго» руководит Сергей Туголуков. Чистые активы компании за 2023 год составили 23,6 миллиарда рублей, прибыль — 809 миллионов и выручка — 7,8 миллиарда рублей.
ООО ТК «Спецперевозки» из Екатеринбурга может стать банкротом. Истцом в деле выступает СПАО «Ингосстрах», он просит включить предприятие под руководством Антона Потоскуева в реестр требований кредиторов. Судя по картотеке судебных дел, исковые требования в отношении екатеринбургской компании — 31,7 миллиона рублей. Сейчас дело проходит стадию обжалования.
Компания из Нижнего Новгорода «Айтидом» в лице директора Елены Тимониной обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. Фирма хочет отсудить у «Уральского электромеханического завода» 30,4 миллиона рублей задолженности по договору поставки и неустойку.
Также УЭМЗ судится с другой АО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» из Чувашской народной республики. IT-компания хочет отсудить у завода в Екатеринбурге 35 миллионов рублей.