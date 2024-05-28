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Под Тагилом иномарка объезжала ямы и свалилась в кювет

Мама с сыном на Renault опрокинулись в кювет из-за ям на трассе под Нижним Тагилом

28 мая 2024, 15:20
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Тагилом иномарка объезжала ямы и свалилась в кювет

Водитель Renault Logan на трассе под Нижним Тагилом объезжала ямы, не справилась с управлением и опрокинула автомобиль.

ДТП произошло утром во вторник, 28 мая. Водитель иномарки и ее 15-летний сын из поселка Висим двигались в сторону поселка Уралец. В какой-то момент машину затрясло на ямах, она улетела в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Инцидент случился на 43 км трассы Нижний Тагил — Висимо — Уткинск — Усть-Утка. Женщина и подросток получили травмы, но остались живы, так как оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Была ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Известно, что водитель не имела полиса ОСАГО. Также до этого женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП с участием «газели» и иномарки пострадали двое детей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Иномарка#Травмы#Ямы#18+#Екатеринбург#Ремни безопасности
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