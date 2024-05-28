Мама с сыном на Renault опрокинулись в кювет из-за ям на трассе под Нижним Тагилом

ДТП произошло утром во вторник, 28 мая. Водитель иномарки и ее 15-летний сын из поселка Висим двигались в сторону поселка Уралец. В какой-то момент машину затрясло на ямах, она улетела в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.