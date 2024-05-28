Мама с сыном на Renault опрокинулись в кювет из-за ям на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:22
ДТП произошло утром во вторник, 28 мая. Водитель иномарки и ее 15-летний сын из поселка Висим двигались в сторону поселка Уралец. В какой-то момент машину затрясло на ямах, она улетела в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Инцидент случился на 43 км трассы Нижний Тагил — Висимо — Уткинск — Усть-Утка. Женщина и подросток получили травмы, но остались живы, так как оба были пристегнуты ремнями безопасности.
Была ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Известно, что водитель не имела полиса ОСАГО. Также до этого женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.
Ранее в Екатеринбурге в ДТП с участием «газели» и иномарки пострадали двое детей.