Мэрия Екатеринбурга заплатит 250 тысяч женщине за разбитый автомобиль

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Женщина ехала на машине Hyundai. В какой-то момент машина попала в колею, из-за чего ее вынесло на наст снега и развернуло. В результате иномарка оказалась поврежденной, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В связи с этим екатеринбурженка обратилась в суд, требуя взыскать деньги с мэрии города. В суде выяснилось, что истица ехала с большой скоростью.
С учетом этого была распределена ответственность между ней и ответчиком — на истице ответственность была 70%, а на ответчике 30%. Суд вынес решение взыскать с мэрии 73 890 рублей.
Женщине это решение не понравилось и она отправилась в облсуд. В ведомстве вину горожанки в ДТП не усмотрели и взыскали с мэрии 250 тысяч.
Напомним, суд в Нижнем Тагиле обязал УК выплатить местному жителю 117 тысяч за разбитый автомобиль из-за упавшего льда.