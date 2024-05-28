tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Мэрия Екатеринбурга заплатит 250 тысяч женщине за разбитый автомобиль

Мэрия Екатеринбурга заплатит 250 тысяч женщине за разбитый автомобиль

28 мая 2024, 06:46
Фото: 1MI
Суд обязал мэрию Екатеринбурга выплатить женщине 250 тысяч рублей за поврежденный автомобиль из-за плохого состояния дороги. Инцидент произошел в конце 2022 года.

Женщина ехала на машине Hyundai. В какой-то момент машина попала в колею, из-за чего ее вынесло на наст снега и развернуло. В результате иномарка оказалась поврежденной, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В связи с этим екатеринбурженка обратилась в суд, требуя взыскать деньги с мэрии города. В суде выяснилось, что истица ехала с большой скоростью.

С учетом этого была распределена ответственность между ней и ответчиком — на истице ответственность была 70%, а на ответчике 30%. Суд вынес решение взыскать с мэрии 73 890 рублей.

Женщине это решение не понравилось и она отправилась в облсуд. В ведомстве вину горожанки в ДТП не усмотрели и взыскали с мэрии 250 тысяч.

Напомним, суд в Нижнем Тагиле обязал УК выплатить местному жителю 117 тысяч за разбитый автомобиль из-за упавшего льда.

Читайте также:
Житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожогиУК в Нижнем Тагиле заплатит 117 тысяч за упавший на машину лед
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Суд#Деньги#Женщина#Автомобиль#Повреждение#Дороги#ЧП#18+#Истец#Екатеринбург#Инцидент#Облсуд
Подпишитесь
Иск к УВЗ, банкротство перевозчика и спор завода с IT-компанией: крупные суды апреля
Сегодня, 05:12
Почти 300 бесправных водителей ездили по Екатеринбургу
Сегодня, 06:11
Жители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового дома
Сегодня, 05:08
Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя
Сегодня, 05:58
В эфире ТВ-передачи показали сюжет о жильцах аварийного общежития в Арамиле
Сегодня, 03:50
Многоэтажный дом на 143 квартиры для бойцов СВО построят в Екатеринбурге
Вчера, 16:16
"