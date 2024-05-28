Мигрант требовал у жителя Екатеринбурга деньги за сохранение интимного секрета

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Известно, что иностранец требовал с уральца 120 тысяч рублей. У него якобы имелся компромат на мужчину (видеоролик). На видео мужчина признавался, что у него нетрадиционная ориентация, пишет Ура.ру.
Вместе с мигрантом был напарник, который также шантажировал свердловчанина. Происходило все это около ТЦ «Мегаполис». Спустя время злоумышленники стали шантажировать 26-летнего мужчину в мессенджере.
В результате екатеринбуржец сдался и перевел мигранту 50 тысяч рублей, но потом все же обратился в полицию.
Один из злоумышленников задержан. Ему 25 лет. Он трудоустроен в России и имеет ВНЖ. Теперь же иностранец был отправлен в СИЗО, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). А сообщник пока все еще разыскивается.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске вымогатели подкинули жертве голову свиньи в гробу и попали под суд.