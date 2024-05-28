Мигрант требовал у жителя Екатеринбурга деньги за сохранение интимного секрета

Один из злоумышленников задержан. Ему 25 лет. Он трудоустроен в России и имеет ВНЖ. Теперь же иностранец был отправлен в СИЗО, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). А сообщник пока все еще разыскивается.