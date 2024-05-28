Многодетный отец из Ирбита погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Мужчину звали Алексей Вандышев. На СВО он пошел в январе 2024 года, был младшим сержантом и гранатометчиком, рассказали в мэрии Ирбита.
Скончался он во время боев. Известно, что Алексей родом из деревни Ретнева Ирбитского района. Он окончил колледж по направлению «техник-электрик».
Алексей был умным, добрым, спокойным, закончил техникум с красным дипломом. Примите соболезнование от одногруппников 441 группы. Скорбим, плачем, — написали знакомые Алексея в соцсетях.
До СВО он трудился на Ирбитском молочном заводе. Простятся с военным 29 мая.
Ранее водитель автобуса из Нижнего Тагила погиб на СВО. Ему было 52 года. У мужчины остались трое детей и два внука.