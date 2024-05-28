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Многодетный отец из Ирбита погиб на СВО

Многодетный отец из Ирбита погиб на СВО

28 мая 2024, 06:47
Фото: Администрация Ирбита
На СВО скончался многодетный отец из Ирбита. У него осталось четверо детей.

Мужчину звали Алексей Вандышев. На СВО он пошел в январе 2024 года, был младшим сержантом и гранатометчиком, рассказали в мэрии Ирбита.

Скончался он во время боев. Известно, что Алексей родом из деревни Ретнева Ирбитского района. Он окончил колледж по направлению «техник-электрик».

Алексей был умным, добрым, спокойным, закончил техникум с красным дипломом. Примите соболезнование от одногруппников 441 группы. Скорбим, плачем, — написали знакомые Алексея в соцсетях.

До СВО он трудился на Ирбитском молочном заводе. Простятся с военным 29 мая.

Ранее водитель автобуса из Нижнего Тагила погиб на СВО. Ему было 52 года. У мужчины остались трое детей и два внука.

Экс-замначальника колонии из Нижнего Тагила погиб на СВО
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ирбит#Соцсети#Техникум#Прощание#18+#Екатеринбург#СВО#Многодетный отец
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