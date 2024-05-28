Морозы помешали клещам покусать свердловчан

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Отмечается, что с 25 марта, с сезона клещей, в регионе покусано 10 тысяч граждан отметили в Роспотребнадзоре. Сейчас же они снизили активность на треть.
Всего было исследовано порядка 5,8 тысячи клещей, в большей части проб найден боррелиоз. Отмечается, что в области будет проведена обработка 11330 гектаров земли. Часть работ уже проведена.
Известно, что недавно впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек.