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Клещи не кусают жителей Свердловской области из-за морозов

Морозы помешали клещам покусать свердловчан

28 мая 2024, 08:41
Фото: 1MI

Клещи не кусают жителей Свердловской области из-за морозов

В Свердловской области в связи с холодами клещи спрятались и стали реже кусать жителей.

Отмечается, что с 25 марта, с сезона клещей, в регионе покусано 10 тысяч граждан отметили в Роспотребнадзоре. Сейчас же они снизили активность на треть.

Всего было исследовано порядка 5,8 тысячи клещей, в большей части проб найден боррелиоз. Отмечается, что в области будет проведена обработка 11330 гектаров земли. Часть работ уже проведена.

Известно, что недавно впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек.

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#Дарья Сорокина#Роспотребнадзор#Клещи#Холод#Жители#Природа#Боррелиоз#Обработка#Екатеринбург
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