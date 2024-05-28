Мурашко собирает врачей после пикета отца Миши Бахтина со СМА

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Речь на нем зайдет об обеспечении малыша лекарством «Рисдиплам», пишет Ура.ру со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую.
Сбор врачей власти решили организовать после очередного пикета отца ребенка Дмитрия. Он вышел к зданию Минздрава РФ с просьбой о выдаче ребенку этого лекарства.
Напомним, что мальчик Миша — единственный ребенок в стране с СМА, у которого заболевание диагностировали в младенчестве.
Ранее сообщалось, что в марте отца Миши решили не штрафовать за очередной одиночный пикет.