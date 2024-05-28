«На виске остался след»: детсадовец с игрушечным оружием стрелял по детям в Невьянске

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Инцидент, о котором редакции TagilCity.ru рассказали родители пострадавших детей, произошел вечером 27 мая в центре Невьянска. Компания из троих второклассников гуляла на детской площадке в одном из дворов города. В какой-то момент к ним привязался юный житель города, в руках которого было детское ружье с пульками.
Сын пошел гулять с друзьями на детскую площадку в соседнем дворе, звонит мне в слезах примерно в 20:10. Рассказал, что какой-то мальчик стрелял из игрушечного ружья и попал ему в висок. Стало больно, даже след остался до следующего дня. К ним поехали родители друзей, того мальчика уже не было. Говорят, что он ходит в детский сад №6. Полицию не вызывали. Своими силами ищем родителей хулигана, которые дают такому невоспитанному ребенку довольно опасную игрушку. Чудом в глаз не попало, хотя в висок — тоже опасно, — рассказала корреспонденту свердловчанка Юлия.
На этом агрессивное поведение ребенка не закончилось. Он кидал в компанию детей кирпичи, а одной из девочек ударил по голове палкой, о чем ребята рассказали своим родителям.
Я все понимаю, дети, ссорятся и дерутся. Но, на мой взгляд, давать ребенку оружие, хоть и детское — чересчур. Нужно с детства учить не стрелять по людям. Родителям стоит с ребенком как минимум провести беседу, — уверена мама пострадавшего.
Психологи уверены, что игры с детским оружием вовсе не означают, что в дальнейшем ребенок будет преступником. Это способ познания мира. Однако ответственность родителей состоит в том, чтобы этот процесс протекал безопасно для окружающих и под контролем взрослых. Инцидент, о котором идет речь, может стать основанием для обращения в полицию и органы опеки.
Это не первый случай девиантного поведения у детей за последнее время. На минувшей неделе TagilCity.ru писал о том, что житель села Лая выплатит 70 тысяч рублей за избиение 12-летнего мальчика. Ребенку диагностировали тревожное состояние и страх общения с посторонними. В комментариях к посту о случившемся один из читателей рассказал, почему произошел конфликт между взрослым и подростком. По его словам, дети в тот день развлекались тем, что бегали на спор перед машинами — «кто ближе, тот круче».
Понятно, что мужик аж педаль тормоза погнул, когда тормозил. На диком стрессе — чуть не задавил ребенка. Высказал ему все, ну, а кто бы так не сделал? И мальчуганом был послан очень далеко под хохот дружков и браваду, — написал Сергей Коровин в телеграм-канале TagilCity.ru.