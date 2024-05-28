«На виске остался след»: детсадовец с игрушечным оружием стрелял по детям в Невьянске

Это не первый случай девиантного поведения у детей за последнее время. На минувшей неделе TagilCity.ru писал о том, что житель села Лая выплатит 70 тысяч рублей за избиение 12-летнего мальчика. Ребенку диагностировали тревожное состояние и страх общения с посторонними. В комментариях к посту о случившемся один из читателей рассказал, почему произошел конфликт между взрослым и подростком. По его словам, дети в тот день развлекались тем, что бегали на спор перед машинами — «кто ближе, тот круче».