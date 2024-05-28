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Published Сегодня, 07:21

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Начальник ГИБДД из Нижнего Тагила сознался в коррупции

Начальник ГИБДД из Нижнего Тагила сознался в коррупции

28 мая 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
Начальник РЭО ГИБДД из Нижнего Тагила сознался, что брал деньги от курсантов автошкол. Это Андрей Торощин, который был задержан с поличным.

Задержание провели представители ГИБДД, отмечают 66.ру. Вместе с ним было поймано несколько его сотрудников. Позднее их отпустили, а начальнику предъявили обвинение.

Руководитель во всем сознался. Следствию известно, что Торощин за деньги выдал молодому человеку, который является курсантом, водительское удостоверение, хотя экзамен тот не сдавал. Во время проведения расследования начальник пробудет дома.

Напомним, что Торощин занимал пост руководителя РЭО ГИБДД с 2017 года. Также его подозревают в подтасовке экзаменационных результатов.

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