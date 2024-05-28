«Нашли сидячим в горящем кресле»: пенсионер сгорел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Мужчина задохнулся, сидя на кресле. По словам очевидцев, мужчине было от 60 лет. Он передвигался на костылях, рассказали жители в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сначала соседи заметили, как из его квартиры пошел дым. Спасатели нашли мужчину в кресле. Выходит, что видать ему стало плохо, — рассказали соседи.
По их данным, мужчина проживал один. Проводится проверка. В СК рассказали, что тело умершего отправили на расширенную экспертизу. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и проводят другие следственные действия.
Ранее в Среднеуральске загорелось неэксплуатируемое здание. Горело 800 квадратных метров.