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Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле

«Нашли сидячим в горящем кресле»: пенсионер сгорел в Нижнем Тагиле

28 мая 2024, 10:10
Фото: 1MI

Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пенсионер сгорел в квартире многоэтажки прямо на кресле. Пожар случился 28 мая в 10:45 на Северном поселке.

Мужчина задохнулся, сидя на кресле. По словам очевидцев, мужчине было от 60 лет. Он передвигался на костылях, рассказали жители в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Сначала соседи заметили, как из его квартиры пошел дым. Спасатели нашли мужчину в кресле. Выходит, что видать ему стало плохо, — рассказали соседи.

По их данным, мужчина проживал один. Проводится проверка. В СК рассказали, что тело умершего отправили на расширенную экспертизу. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и проводят другие следственные действия.

Ранее в Среднеуральске загорелось неэксплуатируемое здание. Горело 800 квадратных метров.

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